Big Tech-censuur loopt uit de hand op Linkedin: bericht ziekenhuisbaas foutief verwijderd wegens “corona-nepnieuws”

De sanering van het internet neemt extreme vormen aan: LinkedIn heeft per ‘ongeluk’ een bericht van de ziekenhuisbaas van het OLVG Amsterdam verwijderd. In het bericht pleitte Maurice van den Bosch om verder te kijken dan alleen het coronavirus. Pardoes werd zijn bericht verwijderd, na enkele uren moest LinkedIn erkennen dat ze dat niet hadden moeten doen.

Sinds Donald Trump van de meeste sociale media werd verwijderd, loopt de censuurlust van de grote techbedrijven volkomen uit de hand. Ook op LinkedIn, dat eerder al Maurice de Hond zonder deugdelijke reden van hun platform gooide wegens een onwelgevallige mening over de coronapandemie.

Nu is ziekenhuisbaas Maurice van den Bosch van het OLVG Amsterdam de pineut. De medicus uitte kritiek op het Nederlandse coronabeleid en probeerde via LinkedIn een discussie te starten. LinkedIn moest hier in eerste instantie niks van hebben en verwijderde zijn bericht. Dit tot onbegrip van de ziekenhuisbaas. Zijn bericht was namelijk met data onderbouwd, en nergens ‘ontkende’ hij corona of iets dergelijks.

Van den Bosch pleit voor een bredere aanpak. Er moeten meer deskundigen uit diverse velden aanschuiven bij de beleidsmakers. De impact van de crisis op andere sectoren dan de zorg wordt wel eens over het hoofd gezien. Dit baart hem zorgen:

“We voelen ons ook één met de stad. Dat betekent ook met de achterstandsgezinnen in West. En dat betekent ook met de failliete groenteboer in Oost en dat betekent ook met de niet sportende familie in Noord.”

Ondanks dat hij een hoge positie bekleed in een ziekenhuis, en ook flink wat expertise heeft, werd hij zomaar verbannen door LinkedIn. Wat hem in eerste instantie in het verkeerde keelgat schoot:

“Bestuursvoorzitter Joep de Groot liet het me weten. Hij had mijn berichtje opgepakt en gepost: Maurice van den Bosch heeft iets gedeeld voor de brede maatschappelijke discussie. Hierbij deel ik het, want het oorspronkelijke bericht is er niet meer. Ik schrok me eerst kapot. Daarna besloot ik: geen LinkedIn meer. Maar toen ging ik verder denken. Dit is heel gek, voor mijn gevoel was het een feitelijk en vrij neutraal bericht. Toen kwam de onderzoeker in mij naar boven. Ik ben namelijk ook hoogleraar en wetenschapper: Potverdorie, we moeten wel data kunnen delen, anders wordt het een hele aparte wereld.”

Het is zorgelijk dat Big tech-bedrijven nu ook lukraak kritische wetenschappers en experts censureert. Je mag je afvragen of ze überhaupt wel aan kwalitatieve moderatie doen of dat alles wat onder kritiek op het coronabeleid direct tot verwijdering leidt. Dit soort ontwikkelingen zijn zorgelijk, want op deze manier wek je de indruk dat kritiek op het coronabeleid niet is toegestaan. Iets waar we voor moeten waken: goed onderbouwde kritiek hebben we ten alle tijden nodig. Dit houdt ook de beleidsmakers scherp.

Maar ja, wat heb je als social medium aan kritiek als je ook gewoon je platform kan inzetten als campagnevehikel voor linkse politiek?