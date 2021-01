De VVD slaat linksaf en dat heeft meteen effect: ‘Zware criminaliteit in Nederland juist alleen maar toegenomen in 2020’

Criminelen hebben nog steeds vrij spel in het ‘zero-toleranceland’ van Rutte III. Hoewel het aantal misdrijven afgelopen jaar licht daalde, nam het aantal zware delicten juist toe. Ook speelt de georganiseerde misdaad, vermoedelijk vanwege de coronacrisis, minder af op straat maar juist steeds vaker op internet.

Uit een analyse van RTL Nieuws blijkt dan ook dat de zware criminaliteit nauwelijks last heeft van de coronamaatregelen. Dat is ook niet zo gek, want ook criminelen proberen gewoon zoveel als mogelijk door te ‘werken’.

Alarmerend is wel dat de zware criminaliteit juist alleen maar is toegenomen het afgelopen jaar. Nu weten we allemaal dat het kabinet Rutte III het het afgelopen jaar erg druk had met het (proberen te) bedwingen van de coronacrisis en daar kwam natuurlijk ook nog eens de toeslagenaffaire bovenop. Maar het kabinet, onder leiding van de VVD, lijkt het zicht op de georganiseerde misdaad steeds meer te verliezen.

Ooit was de VVD een law & order-partij met verkiezingsslogans als: ‘Meer straf en minder begrip voor criminelen’ en: ‘Handen uit de mouwen in plaats van handen ophouden’. Die slogans kunnen tegenwoordig de prullenbak in nu de VVD definitief links is afgeslagen.

Nog even terugkomend op de alarmerende cijfers schrijft RTL Nieuws daarover:

“In de afgelopen 11 maanden zijn er in Nederland 730.435 geregistreerde misdrijven gepleegd. Dat is maar 0,5 procent minder ten opzichte van vorig jaar. Wel is de misdaad veranderd. Zo daalde het aantal inbraken met 21 procent, waren er 23 procent minder overvallen en liep het aantal winkeldiefstallen met 11 procent terug. Het aantal opgelichte mensen op internet steeg daarentegen met 47 procent.”

Dat het aantal inbraken met 21 procent is gedaald valt waarschijnlijk te wijten aan het feit dat meer mensen vanwege de coronamaatregelen zijn gaan thuiswerken. In dat opzicht valt het ook wel te verklaren dat internetcriminaliteit met maar liefst 47 procent is toegenomen. Uiteindelijk is de ‘reguliere’ criminaliteit een klein beetje gedaald, maar dan hebben we het over slechts 0,5 procent. Dat is dus te verwaarlozen.

Erger is eigenlijk dat de zware criminaliteit juist is toegenomen. Zo waren er 4 procent meer (pogingen tot) moord en doodslag. Ook de wapenhandel steeg met 5 procent, om nog maar te zwijgen over de verdere verharding binnen de drugswereld.

Kortom, we kunnen nu ook met de meest recente misdaadcijfers concluderen dat het qua veiligheid helemaal niet goed gaat in Nederland. Het kabinet Rutte III is het gezag kwijt, de politie kampt al jaren met ernstige tekorten en de VVD, de partij die juist stond voor veiligheid, heeft er voor gekozen om liever een linkse koers te varen en bijvoorbeeld te pleiten voor een vuurwerkverbod. Het is maar net waar je prioriteiten liggen.