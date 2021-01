DNB-president Klaas Knot waarschuwt politiek Den Haag: “Ga pas bezuinigen als de economie weer op het oude niveau is!”

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, waarschuwt politiek Den Haag dat de overheid niet meteen moet overgaan op harde bezuinigingen als het coronavirus verslagen is. “Pas wanneer de Nederlandse economie weer op het niveau is van voor de crisis, moet de overheid iets aan het tekort gaan doen”, aldus Knot.

In een interview met het AD uit Knot zijn zorgen over de eerste maanden van 2021. Hij verwacht dan ook dat in die maanden de hardste economische klappen gaan vallen in heel veel verschillende sectoren.

De DNB-president voorziet dan ook een loodzware tijd voor de Nederlandse economie de komende tijd met daarbij een periode van oplopende werkloosheid en een groot aantal faillissementen van onder meer horecazaken en fysieke winkels. En dan heeft hij het over de periode voor we weer naar ‘normaal’ gaan. De échte economische crisis zal waarschijnlijk daarna pas uitbreken in ons land.

Toch ziet Knot ook een lichtpuntje. “Het vaccin biedt perspectief op economisch herstel”. Overigens zie ik dat lichtpuntje eigenlijk niet, omdat het al wekenlang gemodder is over de vraag hoe en wanneer we nu eindelijk gaan beginnen met vaccineren. In Duitsland zijn inmiddels al 165.000 mensen gevaccineerd, en in Israël zelfs bijna een miljoen! Maar goed, die hebben dan ook geen Hugo de Jonge aan het roer.

Knot: “We moeten alles op alles zetten om de uitrol van het vaccin zo snel mogelijk te realiseren. Ik verwacht dat het lentezonnetje dit jaar ook weer zal doorbreken voor de economie als het op rolletjes loopt met het vaccin.” Laten we dat dus maar hopen in de hoop dat we daarna een lange en hete zomer tegemoet gaan. Fingers crossed.