Dom kabinet leert niets bij: nu meer verpleeghuizen met COVID-besmettingen dan op hoogtepunt eerste golf

Het kabinet heeft echt helemaal niets geleerd van de rampzalige eerste corona-golf in ons land. Ondanks alle maatregelen die er het afgelopen jaar zijn genomen, groeit het aantal verpleeghuizen met coronabesmettingen nog steeds. Inmiddels hebben 844 verpleeghuizen in de afgelopen maand minimaal één positief geteste bewoner gehad. Op de piek tijdens de eerste golf waren dit 828 verpleeghuizen.

Tijdens de eerste golf ging het faliekant mis toen er werd besloten dat zorgpersoneel geen beschermingsmiddelen hoefden te dragen. ‘Hou maar zoveel mogelijk afstand, blijf niet langer in de ruimte dan nodig en zorg maar dat de patiënt de andere kant uit hoest.’ Dat was zo’n beetje de essentie van de instructies die het zorgpersoneel destijds kreeg. In april van vorig jaar konden we allemaal zien wat daar het resultaat van was: het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen rees de pan uit.

Je zou toch denken dat beleidsmakers zich vanaf dat moment eens flink achter de oren zouden krabben. Maar nee hoor! We laten ook die tweede golf gewoon over ons heenkomen. Eén van de meest kwetsbare groepen krijgt het nu wederom zwaar te verduren: maar liefst 844 verpleeghuizen moesten één of meerdere coronabesmetting melden de afgelopen maand. Dat zijn er méér dan de 828 op het hoogtepunt van de eerste golf afgelopen voorjaar.

Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat het RIVM tegenover het zorgpersoneel bleef volhouden dat ze na 24 uur klachtenvrij te zijn weer aan het werk konden? Iedereen met een beetje gezond verstand kon toch aanvoelen dat zoiets alleen maar fout kon gaan?! Vooral omdat tegen iedere andere beroepsgroep werd gezegd dat men ook na klachtenvrij te zijn mogelijk tot wel drie weken daarna alsnog anderen zou kunnen besmetten.

Nou, volgens mij zien we daar nu het resultaat van. Onze ouderen lijden massaal aan corona, en gaan er bij bosjes dood aan. Het is ronduit schandalig!