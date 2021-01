Ernst Kuipers kraakt Hugo de Jonges trage vaccintempo: ‘Je kan heel snel 500.000 mensen extra vaccineren!’

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, vindt dat het vaccinatietempo veel te laag ligt. Het moet sneller. Er zijn momenteel slechts 200.000 mensen gevaccineerd. Volgens Kuipers kunnen er daar “binnen een week” maar liefst 500.000 gevaccineerden bijkomen. Het enige dat daar voor nodig is, is dat zorgminister Hugo de Jonge voor de verandering op een verstandige manier te werk gaat.

Nederland kan in een week een half miljoen extra geprikt hebben. Dat legde Kuipers gisteravond uit bij Jinek. Nederland heeft, zei hij, maar liefst een half miljoen vaccinaties in de koelkast liggen. Die worden achtergehouden om mensen die hun eerste dosis hebben gehad een tweede dosis te geven. Maar, zegt hij, dat is helemaal niet nodig. Die 500.000 vaccins kunnen ook ingezet worden als eerste dosis voor nieuwe mensen. Dat is voordelig omdat de kans dat iemand na een eerste dosis nog op de ic belandt met corona volgens Kuipers echt “minimaal” is.

En nee, dat moet geen probleem zijn. Zelfs niet voor Hugo de Jonge, onder wiens leiding het Nederlandse vaccinproject nog trager dan traag van start is gegaan. Kuipers: “Die 500.000 extra kun je heel snel doen. Dat kunnen de GGD’s doen, want die zijn daar helemaal voor opgeleid. De ziekenhuizen kunnen helpen. De huisartsen kunnen helpen.”

Dus Hugo: aan het werk, jongen! Koffer onder arm, lunchdoosje vullen, pen mee in de borstzak. En hop, naar de ziekenhuizen, huisartsenposten, en wat dies meer zij. Geef de experts waar jij altijd op zegt te vertrouwen de mogelijkheid te doen waar ze goed in zijn: mensen een naald in de arm steken.

Want ons wordt steeds verteld dat het héle land in lockdown moet blijven omdat het coronavirus de zorg overbelast. Als mensen na een eerste dosis van het vaccin veel minder ernstig ziek worden verlaagt dat de druk juist. Vervolgens kan de overheid de maatregelen loslaten zodat, ik noem maar wat hoor, ondernemers weer een boterham kunnen verdienen.

Zo zou dit toch moeten werken? Of niet dan?

