Gevolgen ondoordachte verlenging lockdown: Noodopvang kinderopvang zit vol, ouders met handen in het haar

Veel ouders zitten met hun handen in het haar nadat zij hoorden dat er een verlenging van de huidige lockdown komt. De noodopvang bij de scholen en de kinderopvang zitten al propvol, maar zij moeten wel gewoon kunnen werken om de economie draaiende te houden. De ondoordachte verlenging van de lockdown gaat voor veel problemen zorgen.

Hoogstwaarschijnlijk moeten de scholen ook dicht blijven na 19 januari. Wat slecht nieuws is voor veel werkende ouders, want de noodopvang voor hun kinderen zit vaak al overvol.

“We zien een verviervoudiging van het aantal kinderen in de opvanggroep. We hebben ze nu zelfs moeten opsplitsen in meerdere groepen”