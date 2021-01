Het eerste rondje is van de VVD! Gaat het vandaag gebeuren? Gaat de HORECA weer OPEN?!

Begin december 2020 lieten duizenden café’s en restaurants weten dat ze op zondag 17 januari 2021 weer hun deuren zouden openen. Vandaag is het dus zo ver, maar hoeveel horecazaken zullen daadwerkelijk de ballen hebben om hun zaak te openen?

Op Twitter gaat het in ieder geval al los, want de hashtag #HorecaOpen al de hele ochtend Trending Topic. De vraag is alleen of de horecaondernemers -bij wie vanwege de lockdown het water aan de lippen staat- ook echt hun deuren zullen openen vandaag. Eerder dreigden duizenden café’s en restaurants namelijk om -hoe dan ook- vandaag weer open te gaan. Het is nog even afwachten hoeveel ondernemers daadwerkelijk tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet Rutte III durven in te gaan.

In Italië gaven ze alvast een voorbeeld hoe een ‘illegale’ heropening van een horecazaak kan verlopen:

ITALY: #IoApro restaurant is open, police arrives. Customers refuse to leave & shout in unison "Get out! Get out! Get out! ..we pay your wages from our taxes, you work for us.. Get out! Get out! Get out!" #IOpen pic.twitter.com/Wqa0DYz4ls — Robin Monotti (@robinmonotti) January 16, 2021

Nou zijn wij in Nederland vaak wel iets braver en luisteren we over het algemeen goed naar wat de overheid ons oplegt. Dat blijkt ook nu weer, een restaurant in Eindhoven dat eerder vol bombarie aankondigde om zondag de deuren te openen, is daar nu toch op terug gekomen. “Om een mediacircus te voorkomen in onze straat kiezen we ervoor om zondag alleen open te gaan voor afhaal en bezorg”, aldus beide eigenaren zaterdag op Facebook”, aldus de eigenaren van het restaurant.

Maar goed, misschien zijn er dan toch nog horecaeigenaren die hun dreigementen om te heropenen wel waar zullen maken. We gaan het zien vandaag, het eerste rondje is in ieder geval van de VVD. Die hebben vandaag iets te vieren. Proost!

En het gaat door! De horeca gaat massaal open morgen! Toppers! pic.twitter.com/j3eqkCOFNB — P. Van Doorn (@PVanDoorn4) January 16, 2021