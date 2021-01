Peilingen! ‘Weinig verschuivingen, behalve de VVD van Mark Rutte die ondanks schrikbeleid profiteert van opblazen kabinet’

Precies zoals Mark Rutte en zijn VVD het hadden gepland ligt de partij helemaal op koers. Het kabinet Rutte III mag dan wel afgelopen vrijdag zijn afgetreden, het heeft de VVD in ieder geval geen windeieren gelegd. Opnieuw stijgt de partij in de peilingen van 33 naar 35 zetels.

Okay, eerlijk is eerlijk: Op Pakjesavond, 5 december, stond de VVD er nog beter voor in de peiling van Maurice de Hond. Toen stond de partij op maar liefst 36 virtuele zetels. Maar na al het geklungel rondom de aanpak van de coronacrisis, de toeslagenaffaire en de uiteindelijke val van het kabinet, zijn 35 zetels voor de VVD toch nog buitengewoon veel. Om even een vergelijking te maken: Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 behaalde de VVD uiteindelijk 33 zetels. Dat is dus nog steeds -ondanks alles- een winst van 2 zetels.

Het lijkt de Nederlandse kiezer dan ook amper tot niets uit te maken wat er in het recente politieke verleden allemaal heeft plaatsgevonden, de verschuivingen binnen het electoraat zijn nihil. Zo stijgt Sigrid Kaag met haar D66 een zeteltje (+1) en haalt de SP nog een klein beetje winst uit de hele toeslagenaffaire door er ook een zetel bij te snoepen.

CDA

Met het Wopke Hoekstra-effect lijkt het wel echt definitief gedaan. Het CDA zakt een zetel en komt nu uit op 17. Dat zijn er nog steeds 3 meer dan onder leiding van Hugo de Jonge, maar eentje minder dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

SGP

De SGP maakte zich zaterdag al niet echt populair door een samenwerking met Forum voor Democratie uit te sluiten en in te stemmen met een verbod op de productie, distributie en het bezit van porno. Of dat de komende tijd de partij zal schaden is nog de vraag, maar we zien wel dat de gereformeerden in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen: Ze leveren 1 zetel in.

PvdA

Het opstappen van Lodewijk Asscher heeft de PvdA vooralsnog helemaal niets opgeleverd. Dat zou ook komen door het gebrek aan (nieuw) talent om Asscher op te volgen. Stond de partij begin december 2020 nog op 13 zetels, mogen ze er daar nu 3 van aftrekken.

‘Op rechts’

Verbazingwekkend genoeg staat JA21, de afsplitsing van FVD, al een tijdje op 3 zetels in de peilingen. Dat is opvallend omdat de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga pas aanstaande maandag hun partijprogramma presenteren en hun verkiezingscampagne eigenlijk nog moet beginnen. Bij de PVV zien we deze week geen verschuivingen, de partij blijft staan op 25 zetels. Binnen het FVD lijkt de rust ook weer teruggekeerd: Al wekenlang staat de partij stabiel op 4 zetels. Nieuwkomer Code Oranje staat, volgens de peiling van De Hond, alweer een tijdje op 0 zetels.

Ouwe-jongens-krentenbrood

Wie dacht dat kabinet Rutte III de laatste aderlating van de VVD en het CDA was komt bedrogen uit. De vier regeringspartijen komen in de peilingen steeds dichter bij een meerderheid van 76 zetels. Het zou dus zomaar eens kunnen dat we na de verkiezingen dit jaar (als die überhaupt doorgaan) weer met eenzelfde kabinet worden opgescheept. Rutte IV is een beetje als ouwe-jongens-krentenbrood.