Hongaarse minister van Gezinnen haalt uit naar Rutte: ‘Dreigde ons met boete voor schending rechtsstaat!’

Hilarischer dan dit wordt het niet. De Hongaarse minister van Gezinnen heeft op Twitter hard uitgehaald naar onze eigen premier Mark Rutte. Die dreigde Hongarije korte tijd geleden namelijk met een financiële boete vanwege het hoegenaamde ondermijnen van de rechtsstaat in Hongarije door de eigen overheid. Nou, zegt minister Katalin Novák, misschien dat EU-lidstaten beter naar hun eigen dingen kunnen kijken in plaats van zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.

“Niet zo lang geleden dreigde premier Rutte Hongarije met een financiële boete met als reden de rechtsstaat. Vandaag is de Nederlandse overheid afgetreden in verband met een kindertoeslagenschandaal,” schreef Novák gisteren op Twitter. “We hoeven elkaar niet de les te lezen & ons te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van de ander. Laat het Nederlandse volk over hun toekomst bepalen en Hongaren over hún toekomst.”

Not so long ago, PM Rutte threatened HU with financial penalty citing rule of law. Today the Dutch gov resigned over child benefit scandal. No need to lecture each other & interfere in domestic affairs. Let the Dutch people decide on their future & the Hungarians on theirs. pic.twitter.com/QDU5LLX4i0 — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) January 15, 2021

Daaronder zette ze twee foto’s: één van een zwaaiende Rutte én de andere van… zichzelf terwijl ze naar Rutte zwaait. Zo van: doei!

De hypocrisie van Rutte en de rest van het kabinet is inderdaad stuitend. Deze bemoeials roepen letterlijk al jaren dat het niet goed gaat in Hongarije en Polen (omdat die landen toevallig geregeerd worden door conservatieve kabinetten, want dat is natuurlijk het échte probleem). De rechtsstaat zou daar ondermijnd worden, de mensenrechten zouden er geschonden worden…

Maar vervolgens valt het kabinet Rutte III omdat het zélf de rechtsstaat systematisch heeft ondermijnd in de vreselijke toeslagenaffaire. Dus wie is er nou eigenlijk de grote mensenrechtenschender? Novák en Orban of Rutte en Wiebes? Het antwoord weten we onderhand, natuurlijk. De laatsten zijn de échte rechtsstaat-ondermijners. En zoals Pieter Omtzigt meerdere keren heeft uitgelegd was dat niet één keer het geval en op één dossier, maar systematisch. We hebben er zelfs een term voor: de Rutte Doctrine.

Had Nederland maar een kabinet als Hongarije! Dan hoefden onze gezinnen zich in ieder geval geen zorgen te maken over een losgeslagen overheid die hen financieel wil ruïneren. Dat zou nog eens een plezante verandering zijn.