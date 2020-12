SCHANDAAL! ‘Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) werden door de overheid KEIHARD tegengewerkt inzake toeslagenaffaire’

De schandalen rondom de toeslagenaffaire blijven zich hopeloos opstapelen. De politieke klokkenluiders Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP), die de hele toeslagenaffaire aanhangig maakten, deden in het praatprogramma Buitenhof een verbijsterend boekje open. Ze werden door de overheid KEIHARD tegengewerkt in hun onderzoek naar het schandaal!

Ontluisterende televisie, dat was -het normaliter oersaaie- Buitenhof vandaag. Zowel Omtzigt als Leijten waren bij presentator Twan Huys te gast om een boekje open te doen over de toeslagenaffaire. Daar hebben we natuurlijk al genoeg over gelezen en vernomen, maar het blijkt dus toch nog een tandje erger te kunnen. De overheid heeft namelijk op allerlei manieren getracht om het klokkenluiden van Omtzigt en Leijten buiten De Tweede Kamer en het Torentje te houden. En dat is ze deels nog gelukt ook, want pas nu komt alle echte dirt naar buiten.

Tweede Kamerlid namens de SP; Renske Leijten verwoord het als volgt:

“Op het hoogste niveau hebben we een probleem met de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, aan journalisten. […] Omdat die informatievoorziening niet goed is, kunnen we dus ook het falen van de rechtsstaat, het ondermijnen van de rechtsstaat, het mensen discrimineren, het mensen crimineel maken door ze als fraudeur weg te zetten, niet oplossen.”

Maar daar blijft het niet bij. Omtzigt doet er nog een schepje bovenop en onthult hoe het er écht aan toeging in politiek Den Haag, en dat is niet heel erg chique:

“In een parlementaire democratie controleren de Kamerleden de regering. […] Hier werd het feitelijk omgedraaid. Als in de ministerraad afspraken gemaakt worden over hoe ze ons moeten benaderen, in plaats van hoe ze de problemen bij de Belastingdienst moeten oplossen, dan zijn we niet op een fatsoenlijke manier met de parlementaire democratie bezig”

Vraag van @twanhuijs over de Rutte doctrine, waarnaar het rapport verwijst.

De Rutte doctrine moet verdwijnen en ik leg hier uit waarom: pic.twitter.com/NDcEre7ChV — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 20, 2020

En daar waar het kabinet Rutte en zijn administratieve uitwassen dus (gedupeerde) inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden controleerde, werd er ondertussen totaal niet geluisterd naar de slachtoffers van deze hele toeslagenaffaire. Niet uit onmacht, maar omdat het kabinet Rutte III gewoon doofstom was voor welke kritiek dan ook. Omtzigt en Leijten werden stelselmatig genegeerd en tegengewerkt toen ze dapper genoeg kritisch durfden te zijn tegenover het paarse pluche, ofschoon het kabinet.

Nu de neus bloedt zeggen ze allemaal: “We hadden het anders moeten doen”. Te laat. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En zoals mijn collega Michael van der Galiën al treffend schreef: ‘De toeslagenaffaire bewijst wat echte liberalen en conservatieven al lang wisten: de overheid is de vijand‘, om daar vervolgens nog aan toe te voegen dat het kabinet Rutte III maar moet aftreden.

Na Goede Tijden, Slechte Tijden is het kabinet Rutte III wel zo’n beetje de langst lopende soap van Nederland. Het is wachten op de volgende cliffhanger, mits het kabinet niet alsnog voortijdig af zal treden.