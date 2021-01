Is het einde van het Akwasi-tijdperk in zicht? Omroep ZWART neemt afstand van intimiderende rapper: “Niet in lijn met onze missie”

Het ziet er niet goed uit voor Akwasi, de rapper die radicaliseerde toen hij zich aansloot bij de gevaarlijke Antifascisten en Black Lives Matter-beweging. Zelfs zijn eigen omroep ZWART neemt nu afstand van de geradicaliseerde ‘vrijheidsstrijder’. Het intimiderende optreden van Akwasi in een interview met de EO zou misschien weleens de druppel kunnen zijn geweest om Akwasi definitief door het afvoerputje te spoelen.

De geradicaliseerde Akwasi kwam de afgelopen tijd al veelvuldig in het nieuws met zijn wereldvreemde uitspraken. Zo wilde hij bijvoorbeeld huizen binnen de Amsterdamse grachtengordel “terugclaimen”, vanwege het VOC en slavernijverleden. Ook deed hij niet misverstane radicale uitspraken tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Amsterdamse Dam. Hij leek er mee weg te komen, maar alles wijst er op dat Akwasi inmiddels zijn eigen hand heeft overspeeld.

De geweldsprediker Akwasi was afgelopen week te gast bij de Evengalische Omroep. Waarom hij was uitgenodigd en waarom hij ook was komen opdraven blijft vooralsnog een raadsel, maar het werd een historisch interview. Akwasi intimideerde de interviewhost van de EO en pakte ook nog eens de laptops af.

Dat Akwasi geen ‘zuivere koffie’ is schrijven wij al maandenlang op De Dagelijkse Standaard, maar na zijn intimidatie bij een programma van de publieke omroep liet hij zichzelf zo erg gaan, dat nu ook zijn eigen omroep ZWART afstand neemt van het geradicaliseerde extremisme van Akwasi.

Onze DDS-columnist (en de tweede man van de nieuwe partij Code Oranje) Peter Plasman verwoorde het al uiterst treffend:

“Dit keer dwong Akwasi de makers van het NPO Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ opnames die hem niet bevielen te wissen. Hij probeerde twee laptops mee te nemen. Ach het is weer die Akwasi, zou daarop inderdaad de reactie kunnen zijn. Hij heeft immers ook nu weer met het intrappen van een open deur laten weten dat zijn actie “niet goed te praten valt. […] De reactie zou echter ook kunnen zijn dat de actie de naam krijgt die het verdient: namelijk een aanval op de vrije pers. De aanval is niet de ernstigste in zijn soort, maar ernstig genoeg om het Akwasi-loket (“hier kunt u uw excuus kwijt”) dit keer gesloten te houden. De hoeders van de persvrijheid kunnen het zich niet permitteren om welke aanval dan ook te tolereren en hier dient zich een puike gelegenheid aan om dat nog eens heel goed duidelijk te maken.”

En daarin had onze huiscolumnist dus een prima punt te pakken, moet ook het bestuur van de nieuwe omroep ZWART hebben gedacht. Zij zeggen nu namelijk dat ze afstand nemen van het intimiderende gedrag van Akwasi. Of hij al dan niet moet of zal opstappen is nog steeds onduidelijk, maar dat meneer de rapper heel wat van zijn credits heeft verspeelt is een feit. Wij zwaaien de uittocht van Akwasi dan ook met alle liefde uit.