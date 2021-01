Jesse Klaver roept op tot ontbinden kabinet Rutte III, maar wil wél dolgraag met de VVD regeren

Terwijl een gedeelte van de achterban van GroenLinks nu waarschijnlijk tegen de vrijheid PVV staat te demonstreren in Amsterdam, zoekt Jesse Klaver juist toenadering tot PVV-leider Geert Wilders. Althans, Klaver is -evenals Wilders- van mening dat het kabinet Rutte III zo snel als mogelijk moet worden ontbonden. Zo niet, dan dreigt Klaver met een motie van wantrouwen.

Nadat de oppositiepartijen SP en PVV al hadden aangegeven dat het kabinet Rutte III moet aftreden vanwege het kritische rapport inzake de toeslagenaffaire, lijkt ook de verkiezingscampagne van GroenLinks langzaam op stoom te komen. Terwijl er in Amsterdam een demonstratie plaatsvind tegen het fascisme, ofschoon de PVV in GroenLinks-termen, was Jesse Klaver ondertussen aangeschoven bij het programma Buitenhof.

“Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat het kabinet politieke verantwoordelijkheid neemt en aftreedt”, aldus Klaver in de zondagtalkshow van de publieke omroep. Als het kabinet Rutte III niet uit zichzelf af zal treden, dan dreigt Klaver met een motie van wantrouwen. Nou, nou, hij heeft de les zeker bij de PVV en SP afgekeken, want die kwamen daar al veel eerder mee.

Klaver stelt het huidige kabinet dan ook een ultimatum tot de week van 18 januari, in die week zal er een debat plaatsvinden over het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie.

'Ik zou het goed vinden als het kabinet zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Als ze dat niet doen dan dienen wij wij een motie van wantrouwen in.' Als je voor zo'n hard rapport niet aftreedt, waarvoor dan wel?' aldus Jesse Klaver over de toeslagenaffaire in #Buitenhof pic.twitter.com/S8nrairZhJ — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 10, 2021

Maar voor diegene die hopen dat GroenLinks definitief heeft gebroken met de collega-kartelpartijen als de VVD en het CDA: IJdele hoop. In dezelfde uitzending van Buitenhof zegt Klaver namelijk ook het volgende: “Behalve de PVV en Forum voor Democratie hebben wij niet de luxe om partijen uit te sluiten. Ik zal er alleen alles aan willen doen dat Rutte niet weer de volgende premier wordt. Dat vind ik niet zo’n goed idee, maar daar zal de kiezer moeten oordelen.”

Bovenstaande quote van Klaver maakt weer zoveel duidelijk! Omdat de verkiezingscampagne nu is begonnen is het wel heel gemakkelijk om tegen Rutte aan te trappen (iets dat partijen als de PVV, SP en FVD al veel langer deden), maar uiteindelijk toch schoorvoetend moeten toegeven dat je diezelfde Rutte na de verkiezingen eigenlijk keihard nodig hebt om een zoveelste kartelcoalitie te smeden. Heel doorzichtig, Jesse.