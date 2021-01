Jihadistisch geweld in Afrika neemt toe: steeds meer christenen worden vermoord

Meer dan 90% van de christenen die vorig jaar om hun geloof werden gedood zijn in Afrika vermoord. Het jihadistisch geweld is verplaatst van Iran en Syrië naar Afrika. Waar de religieuze gekken vrij spel hebben en christenen massaal vervolgen.

Christenen in Afrika zijn steeds vaker slachtoffer van onderdrukking en vervolging. Kerken worden gesloopt en vernield, christenen worden verjaagd van hun landerijen en worden mishandeld, ontvoerd en zelfs massaal vermoord.

IS en Al-Qaida zijn hun machtspositie min of meer kwijt in het Midden-Oosten. Vandaar dat zij naar Afrika getrokken zijn om daar hun giftige gedachtegoed te planten en nieuw leven in te blazen.

“Nadat IS en Al-Qaida grotendeels waren verslagen in het Midden-Oosten, verplaatsten zij hun werkgebied naar Afrika, naar de Westelijke Sahel met Mali, Burkina Faso en Niger, naar West- en Oost-Afrika en naar de Democratische Republiek Congo”

De afgelopen tien jaar is het aantal aanvallen op christenen in Afrika sterk gestegen. Op dit moment staan er zeventien Afrikaanse landen in de top 50 van landen waar christenen worden belaagd. Alleen al in Nigeria zijn er vorig jaar 3500 christenen vermoord door Boko Haram. Het is helaas zo ‘normaal’ geworden dat christenen worden belaagd in Afrika dat het amper nog nieuwswaardig is aldus de stichting Open Doors.

“We krijgen elke dag meldingen van aanvallen op christelijke dorpen. Het komt niet eens meer in het nieuws”

Met de komst van internationale jihadstrijders is er een omslag geweest in sommige delen van Afrika. Daar waar voorheen geen sprake was van religieuze intolerantie zijn het nu broedplekken geworden van anti-christengeweld.

“In die landen in de Westelijke Sahel is de eeuwenoude religieuze tolerantie omgeslagen met de komst van die internationale jihadstrijders. De traditionele islam was in die landen heel tolerant en vaak een mix met animistische geloven. De jihadisten worden gefinancierd door de wahabistsiche orthodoxe stroming uit Saudi-Arabië en andere Golfstaten. Ze willen aan iedereen de sharia opleggen. Christelijke vrouwen en meisjes kunnen nu in Centraal Mali nauwelijks meer over straat zonder gezichtsbedekking, daar was tot voor kort geen sprake van”

Veel media-aandacht gaat uit richting de radicale krachten in het Midden-Oosten, maar ondertussen zijn sommige delen van Afrika totaal geradicaliseerd. De giftige wortels van het jihadisme zijn niet zo makkelijk te verwijderen uit de wereld.