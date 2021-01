Johan Derksen is helemaal klaar met Akwasi-goedpraters: ‘Ik vind het gewoon een ongenuanceerde gek!’

Johan Derksen is helemaal klaar met mensen die in de bres springen voor relschoppers. Te vaak wordt er gegrepen naar het excuus dat ze een “zielige jeugd hebben gehad”. Zo ook bij Akwasi, die weer eens werd beschermd in de Volkskrant. Derksen is daar helemaal klaar mee!





Derksen ergert zich groen en geel aan al die (linkse) columnisten die in de bres springen voor Akwasi. Derksen geeft aan óók veel te hebben meegemaakt in zijn jeugd maar dit niet continu als excuus aan te dragen voor zijn gedrag vandaag de dag. Dit gebeurt wel bij Akwasi.

“Natuurlijk is er een reden waarom ik me zo gedraag hier, natuurlijk, maar daar loop ik niet mee te koop. Maar bij Akwasi wordt het dan als een soort excuus gebruikt. Ik vind het gewoon een ongenuanceerde gek die Akwasi. Dat heeft niets met zijn jeugd te maken.”

Ook Wilders is er klaar mee dat Kamerleden keer op keer zoeken naar uitleg over het ‘waarom’ bij de relschoppers. Hij is van mening, net als Derksen, dat de relschoppers in eerste instantie hard aangepakt moeten worden.

Beide heren hebben wel degelijk een punt. Er lijkt in Nederland een overdreven ‘verklaringszucht’ te heersen. Voor alles moet er een reden worden gevonden, maar kunnen we dat niet voor een keer bewaren tot later? Tuig van de richel dienen we in eerste instantie hard aan te pakken!

