Kijk! Martin Bosma (PVV) pakt Twitter en YouTube aan: ‘Social media zijn nieuwe wereldregering en bepalen wat mag!’

‘We kunnen steeds minder zeggen’ aldus Martin Bosma nadat ook YouTube de Amerikaanse president Donald Trump in de ban heeft gedaan. Bosma maakt zich enorm zorgen over de blindelingse Trump-haat van (linkse) journalisten en politici die niet inzien dat we afstevenen op een ramp. De vrije mening delft het onderspit door de massale censuur van Big Tech.



Steeds minder mensen zien in wat de urgentie is van de vrijheid van meningsuiting. Zij juichen, mede door hun verregaande Trump-haat, de censuurpogingen van de sociale media toe. PVV-Kamerlid Martin Bosma maakt zich echter wél zorgen voor de gevolgen. Mensen die bijna euforisch zijn dat de brullende Trump van Twitter en andere media zoals YouTube is weggezuiverd zien niet in dat ze uiteindelijk meedoen aan de ondermijning van de vrijheid van meningsuiting.

De macht van de sociale media is gigantisch geworden, aldus de onder-Kamervoorzitter voor de microfoon van Ongehoord Nederland. Naast dat zij een platform bieden zijn zij ook ineens politieagent/rechter/beul geworden van het publieke debat. Als jouw mening hen niet bevalt, dan kan je dus compleet gecensureerd worden. Ook kan je haast niet meer meedoen aan het publieke debat als je geen toegang hebt tot deze sociale media.

Onder valse voorwendselen is iedereen er de afgelopen jaren ingetuind. De sociale media beweerde een haven te zijn voor de vrije mening, maar zij zijn nu degene die de vrije mening het hardst ondermijnen. Bosma vindt het belachelijk dat ‘mensen in San Francisco’ de macht hebben om iemand, zelfs in een klein kikkerlandje zoals Nederland, de mond te snoeren. Daarmee zijn Twitter een soort online wereldregering geworden, die overal ter wereld het vrije debat in de kiem smoren.

Bosma weet waar hij over praat: hij heeft in verleden te maken gehad met censuur van de sociale media. Berichten van hem op sociale media ontvingen een shadow ban of werden regelrecht verwijderd. Tijd om daar eens wat aan te doen, me dunkt.