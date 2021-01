Lafhartige linkse ‘intellectueel’ Leo Lucassen is doodsbang voor debat met Thierry Baudet: “Geen podium bieden!”

Leo Lucassen is hoogleraar aan Leiden Universiteit. Hij is ook adjunct-hoogleraar aan Aalborg Universiteit, is directeur van het IISG (Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis), is een lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en ga zo maar door. Met andere woorden, meneer vindt zichzelf een bijzonder belangrijke intellectueel en wordt zo ook gezien door de linkse boven-ons-gestelden; want elk instituut dat hij trots in zijn Twitter-profiel vermeldt is kneiterlinks.

Deze meneer Lucassen heeft dus allemaal heel mooie titels en rollen die je de indruk geven dat hij hartstikke intelligent en scherp is. Helaas blijkt dat nogal tegen te vallen. Want als je zijn columns voor het NRC Handelsblad leest weet je: deze vent herhaalt gewoon de bekende linkse talking points, overgiet ze met een quasi-intellectueel sausje, en is eigenlijk gewoon heel boos. Boos dat er mensen met ándere meningen zijn; met réchtse meningen.

Zo schreef hij onlangs een belachelijk verhaal waarin hij beweerde dat FVD en de PVV “relschoppers ophitsen.” Het is te gestoord voor woorden, maar volgens meneer de intellectuele clown mag je de avondklok en de lockdown niet bekritiseren. Doe je dat wel, dan ben je aan het opruien. Zielig, eigenlijk.

Waarom politici als Wilders en Baudet die na Urk nog in alle talen zwegen, maar nu opeens moord en brand schreeuwen en migranten de schuld geven wel erg veel boter op hun hoofd hebben. Mijn opiniestuk vandaag in de @nrc https://t.co/44pdNnk6Rn pic.twitter.com/wlRhNBOvJS — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 26, 2021

In reactie op dat onzinverhaal stelden Maatschappij Kritisch Platform én de linkse NPO voor een klein debatje te organiseren tussen Lucassen en Baudet. Zodat ze gewoon met open vizier elkaars ideeën konden bestrijden. Zo doen we dat immers in een vrije democratie:

Bij deze biedt blckbx @Leolucassen en @thierrybaudet de gelegenheid om respectvol in debat te gaan over onderstaande column. @nrc https://t.co/dhR00PomKO — BLCKBX (@blckbxnews) January 26, 2021

Baudet was daar best in geïnteresserd. “Ik ga graag het gesprek aan,” aldus Baudet. “Noem maar tijd & plaats!”

Ik ga graag het gesprek aan. Noem maar tijd & plaats! https://t.co/DJHQXD6unR — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 27, 2021

Wauw! Dat is nou hoe een échte democraat reageert… Die heeft vertrouwen in zijn argumenten en gaat het debat graag aan. Geen probleem. Sterker nog, stiekem geniet hij daar juist van.

Maar hoe reageerde Lucassen, de ‘intellectueel’ van stalinistisch links?

Radioprogramma belt of ik nav mijn @nrc opiniestuk met Baudet in debat wil. Nee dus, want ieder podium voor fake news en complottheorieën is er een te veel. — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 26, 2021

“Radioprogramma belt of ik nav mijn NRC opiniestuk met Baudet in debat wil. Nee dus, want ieder podium voor fake news en complottheorieën is er een te veel.” Dát is het belachelijke excuus waarmee hij op de proppen kwam. De intellectueel. De hoogleraar. De belangrijke opiniemaker.

