Lees en oordeel zelf: Thierry Baudet weerlegt de ‘factchecks’ over zijn corona uitspraken bij de NPO

Volgens het programma EenVandaag verkondigde FVD-leider Thierry Baudet maar liefst vijf onwaarheden over corona in een recente uitzending van de talkshow OP1. Echter weerlegt Baudet de beweringen van de factcheckers van de publieke omroep.

In een uitgebreide toelichting zet Baudet uiteen waarom zijn beweringen over corona wél zouden kloppen.

-70 jaar

“Onder de 70 is er eigenlijk niks aan de hand”, zo stelde Baudet in de uitzending van OP1. Volgens Baudet is de kans dat je -onder de 70 jaar- ernstig ziek wordt van corona buitengewoon klein.

“Slechts een heel gering percentage van de bevolking heeft dus de kans om door Corona in het ziekenhuis te belanden en een nóg kleiner percentage van de bevolking loopt daadwerkelijk risico eraan te overlijden. De door de NPO betwiste uitspraak klopt dus wel degelijk. Onder de 70 is er vrijwel niets aan de hand en hoeven mensen zich totaal geen zorgen te maken.”

Kwetsbare groepen gericht beschermen

Baudet stelde ook dat je kwetsbare groepen gericht kunt beschermen tegen het coronavirus zonder het hele land op slot te gooien.

Volgens Baudet had het kabinet Rutte III risicogroepen vrijheden kunnen geven die nu ontbreken. “Er hadden bijvoorbeeld op treinverbindingen coupés gereserveerd kunnen worden voor risicogroepen. Er had een strikte richtlijn gegeven kunnen worden voor twee dagdelen winkel-, strand-, restaurantbezoek per week exclusief voor risicogroepen.” Baudet kaart dit terecht aan, omdat de lockdown waar we nu inzetten ook evenveel nadelen met zich meebrengt. Zo vereenzamen ouderen en jongeren die al maandenlang thuiszitten.

Coronaklachten

Vervolgens stelde Baudet in de uitzending van OP1 dat meer dan 98 procent van de mensen die corona krijgt vrijwel geen klachten ondervind. Volgens de factcheckers van EenVandaag is die stelling onwaar, maar het zit ‘m juist in de woorden ‘vrijwel geen’. Daarover zegt Baudet nu: “Zeker. Een deel wordt ‘echt goed ziek’. Welk deel? Een klein deel. En wat verstaan we onder ‘echt goed ziek’? Enkele dagen koorts, hoesten, verstopte neus?”

Oversterfte

Dan de oversterfte. Baudet stelde dat er netto nauwelijks oversterfte is geweest in 2020. Maar is dat ook zo? Volgens epidemioloog Frits Rosendaal klopt er helemaal niets van deze stelling. Hij noemt de uitspraak van Baudet zelfs onbegrijpelijk. “Het CBS houdt de cijfers bij. We hebben in het voorjaar gezien dat er een piek was van oversterfte van ongeveer 10.000 mensen”, aldus Rosendaal.

Baudet erkent dat er een relatieve ‘piek’ was in het afgelopen voorjaar. Maar volgens de FVD-leider zegt dat niets over de totale sterfte in 2020. “In het jaar 2019 overleden minder mensen dan gemiddeld. Dit is te verklaren door het uitzonderlijk milde griepseizoen van dat jaar. Tevens is de Nederlandse bevolking sterk aan het vergrijzen: ieder jaar overlijden daarom meer mensen. Als je de ondersterfte van 2019 in overweging neemt, en rekening houdt met de sterk vergrijzende bevolking, verdwijnt de oversterfte van 2020 volledig ten opzichte van eerdere jaren”, zo stelt Baudet.

PCR-test

Tot slot beweerde Baudet in de uitzending van OP1 dat de PCR-test onbetrouwbaar is en dus geen goede graadmeter vormt voor ‘besmettingen’. Volgens de factcheckers van EenVandaag zou ook deze stelling niet kloppen. Daarover zegt Baudet: “Het RIVM zelf schat dat de PCR-test een foutmarge heeft in ‘sensitiviteit’ van 2 tot 33 procent. Dit betekent dat de test in 2 tot 33 procent van de gevallen een onterecht positieve uitslag geeft.”

Baudets volledige weerlegging van de factcheckers van EenVandaag kun je hier teruglezen.