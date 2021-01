Leraren kritisch over openen scholen: ‘Hoe gaat men zorgen dat ik veilig kan werken?’

Voor veel leraren kwam het als een grote schok dat het OMT als advies aangaf dat scholen weer binnenkort open kunnen. Het uitgelekte OMT-advies sloeg in als bom: veel leraren menen dat er eerst goed moet worden nagedacht over veiligheidseisen.

Voor de jonge kinderen is het goed als de basisscholen en kinderopvang binnenkort weer hun deuren mogen openen. Voor hun cognitieve en sociale ontwikkeling is het natuurlijk vele malen beter als ze fysiek les krijgen. Ook leraren willen liever voor de klas staan dan les geven achter een schermpje.

Toch zetten sommige kritische leraren wel vraagtekens bij de plotselinge ommezwaai van het OMT. Want is er wel genoeg tijd om na te denken over de veiligheidseisen? Ze zijn ongerust dat men nog niet goed heeft nagedacht over de eventuele maatregelen die men moet treffen om weer veilig les te kunnen geven:

,,Op zich willen de meeste mensen die in het onderwijs werken het liefst dat de scholen weer open gaan. Maar het moet volgens het OMT wel op een verantwoorde manier kunnen. Hun advies hebben we nog niet gezien. De communicatie – weer via een lek – zorgt voor onnodige onrust. Waarom kan men niet wachten tot het advies geheel is afgetikt en iedereen kan lezen welke maatregelen er nodig zijn voor kinderen en onderwijspersoneel?”

Eén leerkracht is zelfs al een petitie gestart om basisschoolpersoneel te laten vaccineren voordat de scholen openen. Dit is dan ook het resultaat van een (ondoordachte) lek: mensen raken in paniek. Laat de scholenbonden om tafel gaan met de beleidsmakers om enkele maatregelen te treffen én maak daarna pas bekend wanneer de scholen weer opengaan. Nu gaan allerlei mensen zich zorgen maken terwijl er nog niks concreets op tafel ligt.

En uiteindelijk is het wel belangrijk dat de jongere generatie weer zo snel mogelijk normaal onderwijs kan verwachten. De gevreesde leerachterstanden lopen alleen maar op, wat voor veel toekomstige problemen gaat zorgen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!