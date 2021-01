Maurice de Hond: Besluit avondklok is gebaseerd op misleidende grafieken en onwaarschijnlijke voorspellingen

Twee misleidende grafieken waardoor we een avondklok gaan krijgen.

Ernst Kuipers liet dinsdagavond bij OP1 een grafiek zien met een schatting van IC-bezetting half maart van 1700 bedden die kant nog wal raakte. Met twee knoeperts van fouten drukte hij via de media weer op de paniekknop, zodat de druk gemaximaliseerd werd op regering en politiek voor een avondklok. Maar ook de presentatie van Van Dissel aan de Kamer liet een zeer onwaarschijnlijke voorspelling zien. Ook de situatie in Engeland en Ierland werd onjuist gerepresenteerd.

Met die kwaliteit van informatievoorziening is het onverantwoord zulke grote beslissingen te nemen als een avondklok. Met alles wat we nu aan informatie hebben en weten is het risico dat we overvallen worden door een zeer sterke stijging van de zorgvraag uitermate klein.

Hopelijk neemt de Tweede Kamer deze informatie mee bij hun beslissingsproces.