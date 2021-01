Ondanks gepruts van Rutte III concludeert Maurice de Hond: “Steeds meer Nederlanders zijn bereid zich te laten vaccineren”

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat steeds meer Nederlanders bereid zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een ruime 72 procent van de ondervraagden geeft aan zich zeker of (hoogst)waarschijnlijk te laten vaccineren. Het aantal ‘weigeraars’ nam ook af. Eerst gaf nog 17 procent van de Nederlanders aan zich niet te laten vaccineren, tegenover 10 procent nu.

Wanneer we het stemgedrag er even bij pakken zien we dat bij alle politieke partijen een duidelijke stijging wat betreft de bereidheid tot vaccineren. Alleen bij de kiezers van Forum voor Democratie zien we een beweging in een totaal andere richting. Binnen de achterban van de partij nam de bereidheid tot vaccineren juist alleen maar af.

Volgens De Hond lijkt het er op dat onder de kiezers, die sinds het gemorrel binnen FVD afscheid hebben genomen van de partij, meer kiezers waren die zich wel willen laten vaccineren. De partij stond op 15 november jl. dan ook nog op 8 zetels en nu alleen de ‘harde kern’ is overgebleven staat de partij op 4 zetels.

Opvallend is dat de bereidheid onder PVV’ers om zich te laten vaccineren juist is toegenomen. Waar deze stijging precies vandaan komt maakt De Hond echter niet kenbaar in zijn onderzoeksresultaten.

De Dagelijkse Standaard schreef vandaag dat de VVD en het CDA in de peilingen een zetel moeten inleveren vanwege hun kwakkelende coronabeleid. Toch lijkt dat dus geen invloed te hebben op de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren. Als belangrijkste reden geeft men vaak aan coronamoe te zijn en zo snel als mogelijk weer terug te willen naar het ‘oude normaal’.