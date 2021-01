Ongelooflijk! Ziekenhuispersoneel niet gevaccineerd, managers wél: ‘Zij kunnen afstand houden en thuiswerken!’

In het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is een rel uitgebroken: verloskundigen en arts-assistenten werden niet gevaccineerd, hun managers wel. Terwijl diezelfde managers niet met patiënten werken en vaak genoeg zelfs thuiswerken. Zelfs binnen de zorg klapt men niet meer voor de zorg.

Werknemers van het ziekenhuis MeanderMC zijn woedend, en dat is volkomen begrijpelijk. Want hoe haal je het in je hoofd om als manager, die werkzaam is op een kantoor, jezelf eerder te laten vaccineren dan personeel dat direct contact heeft met patiënten? Ja, dit is echt gebeurd:

„Ze kunnen op de werkvloer altijd anderhalve meter afstand houden en werken vaak thuis”

Ziekenhuizen krijgen vaak niet genoeg vaccins om het hele personeel in één keer in te enten, en moeten zelf aanwijzen wie als eerste een prik krijgt. Landelijk was bepaald dat mensen die werken met Covid-patiënten voorrang krijgen, en voor de overige vaccins mag het ziekenhuis dus zelf een indeling maken.

Volgens de klagende arts-assistenten en verloskundigen is het onbegrijpelijk dat zij nog niet gevaccineerd zijn. Zij werken ook met spoedpatiënten, waardoor er een kans is dat zij dus ook met besmettelijke personen werken. Een woordvoerder van het ziekenhuis geeft aan dat de managers eerder zijn gevaccineerd omdat ze ‘rondlopen’ in het gebouw:

„Als zij omvallen, raakt dat óók de continuïteit van de zorg.”

Een slap excuus, uiteraard. Zolang je alleen een beetje door het gebouw rondloopt en geen direct contact hebt met patiënten kan je heus nog wel even wat langer wachten op die prik.

Het is een verdrietige bedoening dat we in Nederland nu al zoveel berichten horen over zogeheten ‘vaccinatie-voordringers‘. Mensen die om onverklaarbare redenen eerder een prik krijgen dan doelgroepen die het echt nodig hebben. Nu dus weer met gierige en inhalige managers, die niet alleen meer verdienen dan de daadwerkelijke zorghelden, maar ook nog eens hun coronavaccinaties wegkapen. Het is een regelrechte schande!