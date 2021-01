Opstandige winkeleigenaar weigert lockdownverlenging en dreigt open te gaan: “Als ik een boete krijg, jammer dan!”

Ondernemer Ton Kelders ziet een verlenging van de lockdown niet zitten. Het is een strop voor vele kleine ondernemers. Zij kunnen vaak onmogelijk online concurreren met de grote winkels. Kan er voor dit soort winkeliers geen uitzondering gemaakt worden?

Het nieuws dat een verlenging haast onvermijdelijk lijkt op dit moment kwam niet goed aan bij de ondernemers. Het is “desastreus” voor de kleine ondernemer als ze nog langer de deuren gesloten moeten houden. Vaak is het voor hen moeilijk om online veel omzet te draaien, ze kunnen simpelweg niet opboksen tegen de grote bedrijven.

“Dat een Kalverstraat (in Amsterdam, red.) of een grote winkel als de Primark niet open is, dat snap ik. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat winkels op dorpsniveau, die met tien klanten per dag een fatsoenlijke omzet halen, niet open mogen. Wij hebben misschien vijftien klanten op een dag en supermarkten wel honderd. Die besmettingen komen echt niet bij ons vandaan.”