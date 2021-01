Peilingen! Ploumen heeft “potentie”, hoor! PvdA gaat keihard naar +1 virtuele zetel

Uit een nieuwe peiling van I&O Research blijkt dat de PvdA onder Lilian nePloumen er in twee weken tijd virtueel één hele zetel op vooruit is gegaan. Dit zou voor een groot deel komen doordat Ploumen positiever ‘gewaardeerd’ wordt door kiezers dan de andere linkse lijsttrekkers. Ondertussen blijft de VVD met 42 virtuele zetels veruit de grootste partij van het land. Forum voor Democratie blijft betrouwbaar stabiel op 4 zetels staan, terwijl de PVV een zetel verliest en onder de 20 daalt.

De voorsprong van de VVD op de nummer twee, de PVV, blijft gigantisch. Ongekend, eigenlijk. Als er vandaag verkiezingen waren zou de VVD volgens I&O Research maar liefst 42 zetels binnenslepen. De PVV zou genoegen moeten nemen met 19. Beide partijen hebben sinds de laatste peiling van dit bureau van twee weken geleden dus een virtuele zetel verloren. Maar goed, dat is één zetel en dus niet “significant,” aldus het onderzoeksbureau zelf.

De reden dat de VVD nog steeds zo groot is? Volgens I&O Research zijn mensen heel tevreden met de wijze waarop premier Rutte omgaat met de coronacrisis. Het hele land zit al weken in lockdown, er zijn rellen in bijna alle grote steden, het mkb wordt om zeep geholpen door een beleid dat kant noch wal raakt, maar kiezers zouden het allemaal ge-wel-dig vinden. Juist.

Forum voor Democratie staat net als twee weken geleden én een maand geleden op 4 zetels. Dit houdt in dat de val van Thierry Baudet en co. in de peilingen dus definitief geëindigd is. Dit is zijn ondergrens… en het betekent dat FVD zich nu kan richten op het aantrekken van méér mensen, buiten deze harde kern. Als dat lukt gaat FVD bij de komende verkiezingen aanmerkelijk groter worden dan in 2017. Laten we het hopen, want FVD is feitelijk de enige partij die het waanzinnige coronabeleid van het kabinet écht helemaal en principieel verwerpt.

Op links zien we ondertussen dat D66 op 14 virtuele zetels staat, GroenLinks op 13, de SP op 11 en de PvdA op… 12. Jawel! De sociaaldemocraten zijn in twee weken tijd dus één hele virtuele zetel gestegen. Dat is ongelooflijk. Wat een feest zal het daar zijn!

“Van een Ploumen-effect is nog geen sprake,” aldus I&O Research, maar in de titel van het stuk staat “potentie voor Ploumen” en in in de tekst zelf wordt ook uitgelegd dat Ploumen in vergelijking met andere linkse lijsttrekkers positiever gewaardeerd wordt. “Ploumen wordt nu door kiezers gewaardeerd met een 6,0 gemiddeld. Dit is hoger dan de andere (linkse) progressieve lijsttrekkers. Zo wordt Kaag gewaardeerd met een 5,8, en Lilian Marijnissen met een 5,5. Jesse Klaver volgt met een waarderingscijfer van 5,1 gemiddeld.” Hahaha, die Jesse toch… een dikke onvoldoende!

Hoe ze I&O Research vervolgens concludeert dat de PvdA onder Ploumen “potentie” heeft is mij een beetje een raadsel. Maar misschien is het idee dat ze minder bekend is dan de andere lijsttrekkers (68 procent kent haar), en dat als iedereen haar kent en iedereen positiever over haar oordeelt dan de andere linkse lijsttrekkers, ze meer kiezers naar de PvdA kan halen.

Klinkt leuk in theorie, maar dat is natuurlijk puur getheoretiseer. Het kan best zijn dat de overige 32% van de kiezers niets te maken wil hebben met linkse partijen, en al helemaal niet met de PvdA, wie die partij ook leidt. En ja, ook dat zij persoonlijk beter gewaardeerd wordt dan de andere linkse lijsttrekkers door álle kiezers maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je eigen (potentiële) achterban je enorm hoog heeft zitten.

Mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat de sociaal-democraten nog altijd een enorm probleem hebben en ook met Ploumen geen schim zullen zijn van wat ze ooit waren. Maar de PvdA heeft, net als de andere partijen, nog bijna twee maanden de tijd om iedereen versteld te doen staan. We gaan het zien!

