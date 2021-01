Peilingen! PvdA van opgestapte toeslagenloser Asscher blijft zetels verliezen, JA21 en GroenLinks stijgen

Voorlopig weten de linkse partijen nog geen potten te breken. Sterker nog zowel de PvdA als D66 blijven maar zetels verliezen. Het gedroomde Kaag-effect blijft uit. Ondertussen blijft de PVV gestaag stijgen en weet ook JA21 weer een extra virtuele zetel te veroveren.

Inmiddels weet heel Nederland af van de vuiligheid rondom de toeslagenaffaire. Zowel de PvdA, CDA, D66 als de VVD hebben deze schandalige affaire in de doofpot gestopt. Toch lijkt alleen de PvdA de klappen op te vangen. In enkele weken tijd verliezen de sociaal-democraten vier zetels in de peiling van Kantar:

De VVD blijft op ongekende hoogte staan. De toeslagenaffaire heeft tot nu toe nog geen negatieve electorale gevolgen voor de VVD. Maar: de PVV blijft wel groeien ten opzichte van het CDA die de partij van Wilders in de nek hijgt.

De propagandistische Kaag-documentaire heeft verder weinig stemmers opgeleverd voor D66: de partij verliest twee virtuele zetels, wat toch een best knappe prestatie is. De partij weet zich op geen enkele manier te profileren en de bureaucratische, elitaire kilheid van Kaag helpt nu ook niet bepaald mee om nieuwe kiezers naar de partij te trekken.

GroenLinkt profiteert minimaal van de chaos bij de PvdA rondom ex-lijsttrekker Asscher en het gestuntel van D66. Ze stijgen weliswaar twee zetels maar dat is toch een schamele stijging vergeleken met het verlies van zowel D66 (-2) als de PvdA (gelijk op 10). Klaver weet tot nu toe de campagnemachine van GroenLinks nog niet effectief af te stemmen om de zetels op links binnen te harken. Iets wat niet heel moeilijk zou moeten zijn: het PvdA heeft een deuk opgelopen in haar imago dankzij Asscher en D66 heeft met Kaag een kille lijsttrekker gekozen die hartstikke impopulair is.

Voor JA21 blijft het een mooie tijd: tot nu toe blijven ze in alle peilingen groeien, waardoor het steeds aannemelijker wordt dat JA21 in staat is om de Tweede Kamer binnen te komen. Dat zou een enorm puike prestatie zijn aangezien de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga pas enkele weken bestaat.