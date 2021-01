Peilingen! Terwijl plunderingen voortduren gaan VVD en CDA onderuit, winst voor JA21

In een nieuwe peiling van EenVandaag en Ipsos verliezen zowel VVD als CDA enkele zetels door de val van het kabinet. De PvdA hoopte weer op te krabbelen nu Lodewijk Asscher schoon schip heeft gemaakt, maar het gehoopte ‘Lilianne Ploumen’-effect blijft vooralsnog uit.

In de nieuwe peiling van Ipsos en EenVandaag zien we dat de VVD de eerste krasjes oploopt na de val van het kabinet. Toch blijft de VVD op eenzame hoogte staan, want de PVV weet hier niet van te profiteren: ook zij verliezen twee virtuele zetels.

VVD, CDA en de PVV halen minder zetels, en zowel GroenLinks als D66 lijken hiervan te profiteren. Ook wordt de partij van Joost Eerdmans, JA21, op twee zetels gepeild door Ipsos. Het lijkt erop dat JA21 in dit onderzoek wat zetels van de PVV wegsnoept.

De PvdA had natuurlijk gehoopt haar imago te verbeteren nadat Lodewijk Asscher zich had teruggetrokken als lijsttrekker. Hier is alleen nog geen sprake van: met Ploumen aan het roer weet de partij voorlopig de weg naar boven nog niet te vinden.

Ipsos komt verder met een interessant gegeven: het geslacht van de lijsttrekker is voor veel kiezers niet belangrijk, ook niet voor progressieve kiezers. Terwijl we dit dagelijks horen in de media dat Nederland meer vrouwelijke lijsttrekkers en politici nodig heeft. Uiteindelijk draait het bij de kiezers, zowel bij de linkse als rechtse, om de standpunten van een partij. Iets wat critici natuurlijk al langer roepen: het gaat om de diversiteit van standpunten, niet om diversiteit van sekse.

Toch blijft het draagvlak voor het kabinet groot. Tellen we de coalitiepartijen bij elkaar op dan komen we uit op 81 zetels. Dat zijn meer zetels dan dat de coalitie op dit moment heeft in de Tweede Kamer.

Ondanks het gebrekkige coronabeleid en de toeslagenaffaire lijken de coalitiepartijen vooralsnog geen harde klappen op te vangen. De VVD is alleen maar groter geworden en slechts D66 lijkt zetels te gaan verliezen ten opzichte van 2017. Rutte lijkt over twee maanden dus gewoon te worden beloond voor zijn desastreuze corona-aanpak. Helaas.

