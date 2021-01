Protest Museumplein wordt schoongeveegd door politie: ME en waterkanonnen ingezet – noodbevel afgekondigd

De situatie escaleert snel op dit moment. Vanmiddag stond er een demonstratie tegen het kabinetsbeleid van de inmiddels demissionaire premier Mark Rutte op de agenda. De demonstratie werd op last van de autoriteiten afgeblazen, maar het protest is alsnog doorgegaan. Met alle gevolgen van dien: de ME is ingezet en de confrontaties tussen de politie en demonstranten zijn begonnen.

Het protest was nog nauwelijks begonnen of de gemeente Amsterdam en de politie hadden al aangegeven dat iedereen naar huis moest gaan. Dit is natuurlijk niet tot nauwelijks gebeurd en daarom is de politie ingezet voor een grote schoonmaak.

Politie roept om dat demonstratie op het Museumplein verboden is. pic.twitter.com/8nWh9bETHE — Bob van Keulen (@BobHGL) January 17, 2021

Nogmaals opgeroepen om te vertrekken van Museumplein pic.twitter.com/h1wsPT2lVM — Bob van Keulen (@BobHGL) January 17, 2021

De politie werd met een luid fluitconcert onthaald. Er vertrokken geen mensen en dus werd er zwaarder geschut ingezet.

Actie Museumplein begonnen pic.twitter.com/NFqku7BKcn — Bob van Keulen (@BobHGL) January 17, 2021

Nadat de politie begon met het schoonvegen van de omgeving escaleerde de situatie al gauw.

Politie wordt bekogeld pic.twitter.com/0RN9fJHZpn — Bob van Keulen (@BobHGL) January 17, 2021

Op dit moment is er een noodbevel van kracht in Amsterdam. De demonstranten zijn in ieder geval niet van plan om zo maar naar huis te gaan.