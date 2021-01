Rutte doet aan emotioneel terreur met smeekbede: “Gooi geen instrumenten weg! Die luxe is er nu niet.”

De Tweede Kamer ziet het nog steeds niet zitten om een avondklok in te voeren. De vrijheid wordt door een avondklok te veel beperkt waardoor sommige partijen deze maatregel te zwaar vinden. Rutte doet een beroep op deze partijen: hij smeekt de Kamer om dit middel niet blokkeren. In andere woorden: we worden voorbereid om de avondklok te accepteren.

Zojuist deed Rutte een uiterste poging om de Kamer ervan te overtuigen om dit instrument niet te blokkeren. De nood is hoog in Nederland en de avondklok kan precies dat instrument zijn wat ons gaat helpen aldus Rutte.

“Ik baal ook als een stekker om er überhaupt over na te denken, maar gooi geen instrumenten weg! Die luxe is er nu niet.”

De oppositie is van mening dat dit middel te disproportioneel is. Daar hebben ze helemaal gelijk in, het is een zwaar instrument en de vraag is nog maar of het in de praktijk ook valt te handhaven. Verschillende burgemeesters hebben al hun beklag gedaan over deze maatregel.

Ook Wilders moet er niet aan denken dat er een avondklok komt. Dit middel kan er misschien voor zorgen dat er een groter gevoel van urgentie ontstaat bij de bevolking maar wel tegen een prijs die we niet moeten willen betalen. Hij stelt daarom voor dat 60-plussers en mensen met een medische indicatie voorrang krijgen bij het vaccineren.

Vaccineer 60-plussers en mensen met een medische indicatie die dat willen ook met voorrang. Zij liggen nu vooral op de IC’s. Dan verminder je de druk op de IC’s. Dat is veel effectiever dan een #avondklok en een stap op weg naar het herwinnen van onze vrijheid! #coronadebat pic.twitter.com/dh002rAZuj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 13, 2021

In het Kamerdebat werd duidelijk dat de oppositie, gesteund door D66, niks moet hebben van de invoering van een avondklok. Maar de grote vraag is natuurlijk: wat gaat D66 doen? Stemmen die tegen een coalitievoorstel? Of gaan die uiteindelijk braaf meestemmen?