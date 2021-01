Sigrid Kaag gaat los: ‘Wilders radicaliseert verder. Hij plaatst zich buiten onze Grondwet!’

Eerder vandaag publiceerde de PVV haar nieuwe verkiezingsprogram. Leider Geert Wilders liet aan andere media weten dat hij na deze verkiezingen graag wil meeregeren. Gezien de inhoud van zijn ‘plan’ gaat dat echt niet gebeuren. Dat zeg ik niet alleen: dat zegt D66’er Sigrid Kaag ook. En aangezien we allemaal weten dat Kaag de machtigste vrouw van Nederland is weten we wat dat betekent. Het is nú al einde oefening voor de PVV.

“Wilders radicaliseert verder,” concludeert D66-lijsttrekker Sigrd Kaag nadat ze de NOS-samenvatting heeft gelezen van het verkiezingsprogramma van de PVV. “Hij plaatst zich buiten onze Grondwet en vernedert honderdduizenden Nederlanders. Laten we hier allemaal een streep trekken: Wilders kan niet meer regeren of gedogen.”

Natuurlijk kon hij dat al nooit wat D66 betrof. Dit is geen nieuw standpunt voor de (even kuchen hoor) ‘democraten.’ Zij hadden sowieso al een enorme hekel aan hem en wilden al jaren geen zaken met hem doen. Ik bedoel maar: we weten allemaal hoe de relatie tussen de PVV en D66 was toen Alexander Pechtold het nog voor het zeggen had bij de laatste.

Dus ja, het is wel wat vreemd dat Kaag net doet alsof deze houding van D66 nieuw is. Dat is het niet. Hoewel, en dat moet gezegd worden, het PVV-program natuurlijk wel degelijk extreem discriminerend én ook nog eens socialistisch tot op het bot is, waardoor het volstrekt logisch is dat die partij nooit en te nimmer zal meeregeren.

Hoe dan ook, de reacties onder Kaags tweet liegen er niet om. Er lijken nogal wat twitteraars te zijn die liever willen dat D66 op de puinhoop van de geschiedenis belandt dan de PVV:

De peilingen gaan niet goed. De Pechtold-tactiek wordt van stal gehaald. Ook hij gebruikte "aartsvijand" Wilders om het gebrek aan aantrekkingskracht v zichzelf en D66 te maskeren. Het werd een anti-Wilders partij, waarachter de kleurloze regentenfractie schuil ging.#Kaag — Kees Vogelzang (@VogelzangKees) January 9, 2021

Typisch Marxistische gebral van Ziegriet Vaag.

Jouw aantijgingen zijn kopieergedrag van de dems Pelosi en Clinton. Het wordt te heet onder je voeten want jouw afrekening komt steeds dichterbij. Jij verafschuwt onze waarden en normen met je selectieve verontwaardiging. pic.twitter.com/zdKd67u9b7 — EJ (@Mooiverhaaljoh) January 9, 2021

Belangrijkste is dat D66 Nederland haar soevereiniteit afneemt, en ons uitlevert aan de dictatoriale en geldverslindende EU die het geheel van Green deal en in het bijzonder de ongebreidelde immigratie niet overziet.

En u stimuleert dat mede. — mrs. Margreth Backer -same Parler- (@mrsMargreth) January 9, 2021

Achtergrond van Mw. Kaag. Onze vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Waar zijn de echte volksvertegenwoordigers die wel voor de Nederlanders staan? pic.twitter.com/04yBUvGIop — 🇳🇱 Laten we Nederland weer leuk maken 🇳🇱 (@PolitiekeNoNo) January 9, 2021

Kaag doet waar ze Wilders van beschuldigd, maar dan met miljoenen mensen. Ze ziet t alleen zelf niet. Treurig Sigrid — Skylar (@deenigeskylar) January 9, 2021

Je hebt het nu over jezelf. Jij radicaliseert. D66 radicaliseert. Ga vooral zo door. — #ᔕᑭᖇEᗩᗪTᕼEᒪOᐯE (@schmoopiee) January 9, 2021

Zegt de vrouw die onze cultuur wil vernietigen uit de meest ondemocratische partij van Nederland D66. Je bent wereldvreemd je weet niet eens wat Nederlanders willen! Je strooit met ons geld naar dubieuze groeperingen/ terroristen. — P 🌬 (@zonzeestrand1) January 9, 2021

Het blijft apart om te zien: D66’ers en PVV’ers hebben precies dezelfde haatvolle mening over elkaar. Je zou bijna denken dat de partijen twee kanten van dezelfde medaille zijn.