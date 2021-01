Sylvana Simons in de aanval: ‘Rutte knijpt alles en iedereen langzaam maar doeltreffend uit!’

Het is ongelooflijk, maar hé, een gebroken klok heeft ook twee keer op een dag gelijk. Die klok luistert vandaag naar de naam Sylvana Simons. Want, jawel, mevrouw zegt nu zowaar iets dat ergens op slaat ‒ over de wijze waarop Rutte ons land “uitknijpt”. Voor het eerst, maar hé, het is een begin.

Op Twitter maakt BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons (die sinds afgelopen zondag goed is voor één virtuele zetel bij Maurice de Hond) van haar hart geen moordkuil als ze spreekt over de puinhoop die Mark Rutte van Nederland gemaakt heeft in de afgelopen tien jaar. Ze schrijft dat hij traag doch efficiënt het hele land kaalvreet:

Klopt. Alles en iedereen wordt langzaam maar doeltreffend uitgeknepen met de belofte “dat u het straks, nee echt, straks, ook in de portemonnee gaat merken”. Intussen lachen de aandeelhouders van Shell en KLM zich er nog een belastingvrije breuk om. https://t.co/tWYT4riWz9 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 6, 2021

“Klopt. Alles en iedereen wordt langzaam maar doeltreffend uitgeknepen met de belofte ‘dat u het straks, nee echt, straks, ook in de portemonnee gaat merken’,” aldus BIJ1-opperhoofd Sylvana Simons. “Intussen lachen de aandeelhouders van Shell en KLM zich er nog een belastingvrije breuk om.”

Mensen, mensen, mensen. Is de hel bevroren? Kunnen biggetjes vliegen? Want hoe kan dit in vredesnaam? Sylvana of all people die gelijk heeft en die zowaar benoemt waar Rutte systematisch mee bezig is geweest de afgelopen tien jaar?

Sylvana reageert met haar ferme teksten instemmend op een tweet van ene Johan (woke-type eersteklas, inclusief “he/him” in zijn bio), die weinig overeind houdt van de methode-Rutte: “het gaat zo langzaam dat we het nauwelijks goed doorhebben.” Maar zo “erodeert” hij de samenleving kapot. “Het is geen harde overgang, het is stukje voor stukje zekerheden afbreken, stukje voor stukje doodbloeden,” aldus Johan.

Deze Johan baseert zijn oordeel op een felle column van Toine Heijmans in De Volkskrant. De journalist bekritiseert daar meedogenloos de manier waarop het kabinet-Rutte III (en de vorige kabinetten waarvan Markieboy premier was) gemeenten aan het leegzuigen is. Een voorbeeld daarvan is Stadskanaal, tot voor kort “de gezondste gemeente van Groningen,” aldus de correspondent: “Maar nu is alles anders. De gemeente is doodgebloed door het overheidsbeleid. “Vervolgens gooide de gemeente de handdoek in de ring: zwembad weg, theater weg, minder thuishulp, het was te veel.”

Niet alleen Heijmans en Johan zien dat scherp: ook Sylvana Simons heeft het volkomen bij het rechte eind. Het klopt wat betreft het doodbloeden van de samenleving op werkelijk elk niveau, maar ook aangaande de financiën van multinationals als KLM en Shell. Big Business is de enige sector die onder Rutte echt steevast beter uit is. Maar ja, dat is misschien niet eens zo gek; al die politici van de VVD gaan na hun politieke carriere immers aan de slag bij dat soort bedrijven. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de lobbyisten die ze voor zich hebben werken.

Hoe dan ook, hartstikke mooi natuurlijk dat mevrouw Simons zowaar eens iets intelligents zegt over de wijze waarop Rutte Nederland kaalvreet en aan de grote firma’s voert. Blijkbaar komt er dus niet alleen maar onzin uit haar mond. Toch mooi, nietwaar?