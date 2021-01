Sylvana’s opportunistische BIJ1 kaapt klimaat voor ongerelateerde linkse plannetjes: ‘Klimaatrechtvaardigheid!’

Het klimaatdebat is feitelijk eerst en vooral een speelbal van linkse partijen en activisten om hun beleid op te dringen aan de rest van de bevolking. Al die socialistische plannen die ze er normaal gesproken nooit doorheen kunnen krijgen, kunnen ze ons ineens wel door de strot duwen onder het mom van “het klimaat!” Sylvana Simons’ BIJ1 speelt dat spelletje óók driftig mee.

“3 februari mag je in je agenda zetten,” schrijft de lokale BIJ1-afdeling in Utrecht op Twitter: “Want dan organiseert BIJ1 weer een BIJkomst! Het gesprek gaat door over het maar al te actuele onderwerp; Klimaatrechtvaardigheid.” Vervolgens wordt een link opgegeven waar mensen zich kunnen aanmelden.

"3 februari mag je in je agenda zetten want dan organiseert Utrecht BIJ1 weer een BIJ1komst! Het gesprek gaat door over het maar al te actuele onderwerp; Klimaatrechtvaardigheid"

Milieudefensie definieert ‘klimaatrechtvaardigheid’ als volgt: onder het mom van klimaatbeleid ook meteen andere langgekoesterde linkse wensen vervullen, zoals subsidie op zonnepanelen verhogen, belastingen verhogen, en boeren buitenspel zetten. En volgens BIJ1 dus zeer de moeite waard om uitgebreid te promoten.

Korte tijd later tweette het partijaccount van over een rechtszaak die gaande was in Nigeria tussen de eerdergenoemde milieuhooligans van Milieudefensie en aan de andere kant de multinational Shell. Met die laatste hoeft niemand medelijden te hebben, maar wat die eerste betreft: dat is werkelijk een linksradicale organisatie, en die kan dus rekenen op de steun van BIJ1. Want als puntje bij paaltje komt is BIJ1 een radicaallinkse partij:

De rechter doet nu uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen Shell in Nigeria. Vanavond om 19.00 gaan sprekers in op de uitspraak en de rol van Nederland en Nederlandse bedrijven in de klimaatcrisis.

Het is opvallend dat al die radicaal-linkse partijen én de boven-ons-gestelde elites opeens zo druk bezig zijn met “klimaatverandering.” Wij denken dat het allemaal over het coronavirus zou moeten gaan, maar zij zijn bezig met héél andere zaken. Voor BIJ1, de Verenigde Naties én het World Economic Forum draait alles juist om het klimaat. Als we het hebben over hoe we de economie opnieuw kunnen opbouwen na de coronacrisis hebben zij het alleen maar over hoe alles “duurzaam” zou moeten. Want dit is volgens deze types “een unieke kans” om al de radicaal-linkse, socialistische, grote overheidsdromen die ze al decennia koesteren eindelijk uit te voeren.

Het meest hilarische hieraan? Die mafketels van BIJ1 denken dat ze hartstikke rebels zijn, maar ze doen precies wat de boven-ons-gestelden willen. Vladimir Lenin had wel een goede term voor dit soort types: nuttige idioten.

