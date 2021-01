Thierry Baudet: ‘Denk aan het leven. Je vrijheid. Jouw 80 jaar op aarde, niet aan corona-angst’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet roept Nederlanders op om op te houden met de obsessie over corona. In plaats daarvan moeten wij, zegt hij, nadenken over ons leven. Hoe willen wij de ‒ zeg ‒ 80 jaar die ons gemiddeld gegeven is besteden? “Denk dáár aan. En aan de macht van de bureaucraten, de verzekeraars, de media. De angst, de vrijheid,” aldus Baudet.

Denk eens na over alles wat je doet – en over de risico’s die deze dingen meebrengen voor je “gezondheid”. Een biertje of wijntje. Autorijden. Klussen in huis (leidt tot vele ongelukken!). Op vakantie gaan. Roken. Onveilige seks. Zwemmen. Rauw vlees eten, oesters, garnalen, 1/3 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 3, 2021

Op Twitter legt Baudet uit dat alles wat we doen risico’s opleveren voor onze gezondheid en veiligheid. “Denk eens na over alles wat je doet – en over de risico’s die deze dingen meebrengen voor je ‘gezondheid’,” schrijft hij. “Een biertje of wijntje. Autorijden. Klussen in huis (leidt tot vele ongelukken!). Op vakantie gaan. Roken. Onveilige seks. Zwemmen. Rauw vlees eten, oesters, garnalen, sporten (blessures!), niet-sporten (overgewicht!), hard werken (stress!), luieren (hart- en vaatziektes!), veiligheidsgordels, maximumsnelheid, fietsen, brandveiligheid…en denk aan de kans dat je wat krijgt. De kans dat er écht wat gebeurt – hoe groot is die?”

In sommige gevallen is die kans niet bepaald gering… in andere gevallen wel. Maar, hoe dan ook, we kiezen ervoor om die risico’s te lopen omdat het ’t waard is. We maken een afweging, en kiezen ervoor in vrijheid en zonder angst te leven.

Waarom zouden we dat dan niet doen met corona, beargumenteert Baudet? “Weegt dat op tegen de upside? Het leven. Je vrijheid. Jouw 80 jaar op aarde. Denk dáár aan. En aan de macht van de bureaucraten, de verzekeraars, de media. De angst, de vrijheid.“

Natuurlijk kan daartegen ingebracht worden dat geen van die voorbeelden besmettelijk zijn. Dat is waar. Maar daar gaat het even niet om; het gaat om het gegeven dat ze op zichzelf risicovol zijn. Sterker nog: dat het héle leven eigenlijk één groot risico is.

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die vinden dat Baudet simplificeert, dat het allemaal veel complexer is, etcetera. Misschien. Maar je hebt dit soort geluiden nodig als tegenwicht tegenover alle angstzaaierij. Als we continu te horen krijgen dat corona het meest risicovolle ooit is, dat we doodsbang moeten zijn, dat we niets meer mogen doen (want of we worden dan zelf mogelijk ziek of we maken anderen ziek1!!11!)… dan is dit een noodzakelijk tegengeluid. Met “aan de ene kant, aan de andere kant” krijgen we onze vrijheden niet terug. Nee, er moet hard worden ingegaan tegen alle vrijheidsberovende maatregelen waar we onder lijden én tegen de redenaties om die maatregelen goed te praten. Met wat vrijblijvend genuanceer komen we er niet.

En trouwens, Baudet heeft wat dit punt betreft natuurlijk gewoon keihard gelijk. Hij heeft het even niet op de “druk op de zorg.” Dat hoeft ook niet, want het probleem daarmee is niet corona, maar de volstrekt belachelijke bezuinigingen van drie achtereenvolgende kabinetten-Rutte. De FVD-leider benadrukt het feit dat het leven één groot risico is. We worden nu aan de lopende band bang gemaakt omdat corona zo gevaarlijk zou zijn. Maar álles is in meerdere of mindere mate gevaarlijk. Laten we ons leven daardoor bepalen? Gaan we daarom akkoord met de totale afschaffing van onze vrijheden?

Natuurlijk niet. We zullen het leven niet levend verlaten. Dat weten we allemaal. Maar wat belangrijk is, is hoe we omgaan met de tijd die ons gegeven is. Hoe lang dat ook precies moge zijn.