Thierry Baudet veegt de vloer aan met kiezersbedrog plegende JA21-overstapper Rob Roos: ‘Klimaatneutraliteit?!

Bij de meest recente verkiezingen voor het Europees Parlement werd Rob Roos voor Forum voor Democratie gekozen tot Europees parlementariër. Dat deed hij natuurlijk minder op eigen kracht dan met hulp van Thierry Baudet. Juist daarom zou je denken dat het voor hem van belang is te doen wat hij kiezers beloofde.

Nou, niets is minder waar. Want kort nadat hij en zijn hele fractie stiekem overstapten naar de JudassenAlliantie21 JA21 van Annabel “Ik haat DDS en vind die mensen heel eng” Nanninga en Joost Eerdmans poseert meneer heel trots met een plan… om de EU “klimaatneutraal” te maken in 2050.

Kijk maar naar deze foto die meneer zelf héél blij op Instagram zette:

Europa via de EU “klimaatneutraal” maken. Niet de agenda waarop je namens #FVD bent verkozen, hè, @Rob_Roos? #JudasAlliantie pic.twitter.com/hVRWPWUfAM — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) January 30, 2021

Ongelooflijk, natuurlijk. Ja, in het plan zelf staat bijvoorbeeld dat er gebruik gemaakt moet worden van kernenergie, wat op zich prima is, maar ze eigenen zich gewoon keihard de terminologie van de linkse elite toe. Ze gaan na hun collectieve overstap naar JA21 opeens helemaal mee in het door het establishment geëiste narratief.

Thierry Baudet reageert dan ook bijzonder verbolgen. En neem het hem eens kwalijk. “Rob Roos ging namens #FVD naar het Europees Parlement – om de klimaatplannen te stoppen en de EU te ontmantelen,” aldus de FVD-leider op Twitter. “Hij pleegde #zetelroof en ijvert nu namens ‘JA21’ voor een megalomaan EU-project om heel Europa ‘klimaatneutraal’ te maken.”

“The road to climate neutrality”. @Rob_Roos ging namens #FVD naar het Europees Parlement – om de klimaatplannen te stoppen en de EU te ontmantelen. Hij pleegde #zetelroof en ijvert nu namens “JA21” voor een megalomaan EU-project om heel Europa “klimaatneutraal” te maken. pic.twitter.com/0ahdBzINtQ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 30, 2021

Het is inderdaad ongelooflijk. De terminologie wordt overgenomen. En ja, dat geldt zelfs voor het totaal gestoorde, onhaalbare, extreem dure doel.

Wat een schande. FVD-kiezers — de mensen die Roos naar Brussel hebben gestuurd — geloven niet eens in de zín van “klimaatneutraliteit.” De EU hoeft niet neutraal te worden. Niet via windenergie, maar ook niet via kernenergie. Wij geven die linkse EU-megalomanen geen vingerbreedte. Nee, we hoeven geen klimaatneutraliteit. Nee, we willen daar niet voor betalen. Nee, de impact van de mens op het klimaat is niet zo groot dat we in actie moeten komen.

Maar ja, ergens is deze houding van Roos natuurlijk wel logisch. Want zei oppervrouw Nanninga onlangs ook al weer over het klimaat? Oh ja, dit:

Wij verlaten ons niet tot complottheorieën. We gaan geen wetenschappelijke strijd aan over klimaat of corona.

Het lelijke, kleinere, minder relevante zusje van de VVD accepteert het klimaatevangelie van links dus totaal. Het enige waar ze het over wat over oneens zijn is de manier waarop het klimaat ‘geholpen’ moet worden. Maar dat is het dan wel.

Prima hoor. Maar dat was niet het standpunt van FVD bij de Europese verkiezingen. Als je zo’n draai maakt, heb dan lef, stap op, en probeer het bij de volgende verkiezingen nogmaals — of ga op de kieslijst staan van JA21 voor de Tweede Kamerverkiezingen!

