Tweede Kamer maakt zich hard voor schrappen Participatiewet-boete voor wekelijkse tas boodschappen

Een flinke meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er snel een eind komt aan de verplichte boete voor mensen in de bijstand die bijvoorbeeld boodschappen ontvangen. Er worden momenteel zelfs meerdere oplossingen aangedragen door coalitiepartijen, die daarbij brede steun ontvangen vanuit de oppositie.

De verkiezingen komen eraan, dus ineens is er weer van alles mogelijk, maar toch is het wel fijn dat er snel iets wordt gedaan aan het onrecht dat voortkomt uit de Participatiewet van 2014. Door die wet moest een vrouw uit Wijdemeren namelijk ruim 7.000 euro terugbetalen (plus 3.500 euro boete!), alleen omdat haar moeder haar wekelijks boodschappen meegaf.

Drie coalitiepartijen (CDA, D66 en ChristenUnie) willen dat gemeenten zelf kunnen beslissen of zij een boete opleggen of niet. Daarbij worden ze gesteund door GroenLinks, SP en PvdA, waardoor er al een Kamermeerderheid voor is.

De SP en GroenLinks willen nog een stap verder gaan en toestaan dat mensen in de bijstand giften van rond de 1.200 tot 1.500 euro per jaar bovenop hun uitkering mogen ontvangen, zonder te zullen worden beboet en/of gekort.

Het is toch ook volkomen absurd dat die Participatiewet geen enkele ruimte laat voor enige hulp voor mensen in de bijstand? Misbruik van de situatie moet natuurlijk hard worden aangepakt, maar momenteel wordt er totaal geen onderscheid gemaakt tussen misbruik en hulp of liefdadigheid. Hartstikke goed dus dat die wet binnenkort wat humaner wordt.