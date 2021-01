VVD in Enschede voelt de bui al hangen en ziet reden om leger in te schakelen

Enschede werd gisteren ook omgetoverd tot strijdtoneel voor hooligans en de lokale VVD wil zich alvast voorbereiden op nóg een ronde. Want volgens VVD-raadslid Malkis Jajan moeten het MST-ziekenhuis en de testlocatie op de Universiteit Twente “desnoods door het leger” worden beveiligd!

De verschrikkelijk rellen van gisteren, inclusief a; dat geweld en vandalisme valt op geen enkele manier goed te praten. Ook in Enschede ging het los, al was het een stuk rustiger dan in de brandhaarden Urk, Eindhoven en de Haagse Schilderswijk.

Toch ziet de lokale VVD van Enschede het somber in en zegt nu ook aanwijzingen te hebben dat relschoppers het maandagavond op de coronatestlocatie op de Universiteit Twente zouden hebben voorzien. Daarmee zouden toekomstige rellen dus wel degelijk kunnen gaan lijken op die van Urk.

De VVD grijpt dit agressieve gerel nu aan om serieus de aan te kaarten om het leger in te zetten.

Zo, lik op stuk voor alle vandalen. Dat klinkt natuurlijk heel erg stoer, maar met die partij is het altijd hetzelfde liedje: eerst zien, dan geloven. Voor alle duidelijkheid: wat mij betreft voegen ze de daad bij het woord. Als de situatie echt zo ernstig lijkt te worden, be my guest.

Maar toch krijg je een bittere smaak in je mond als een VVD’er probeert te scoren met zulke voorstellen. Want waarom niet eerst gewoon voldoende agenten op die lokaties neerzetten en ze de bevoegdheden geven om daadwerkelijk hard te kunnen ingrijpen? “Het leger inzetten” klinkt natuurlijk een stuk stoerder dan “we geven de politie de ruimte om rubberenkogels te gebruiken”. Is het leger dan echt nodig vanwege het dreigingsbeeld?

Of, (en dit is waarschijnlijker) is het leger nodig omdat de VVD jarenlang op de politie heeft bezuinigd en nu niet genoeg capaciteit heeft om de boel te kunnen handhaven?

Straks mag het leger dus het vuile werk opknappen, omdat de VVD jarenlang falend beleid heeft gevoerd. En het leger is ook volkomen uitgekleed. De lokale VVD doet eigenlijk hetzelfde als wat de landelijke VVD al jaren doet met het asielbeleid: roepen dat er hard beleid moet worden gevoerd en ondertussen de boel dusdanig uitkleden dat het enige wat ze kunnen, alleen nog maar hárder roepen is.

Dus prima: zet die tanks maar voor die teststraat. Maar jaag die VVD’ers op 17 maart dan ook uit hun blauwe Kamerzetels. Deal?