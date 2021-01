Welkom bij de eeuwige oppositie: “GroenLinks zinspeelt op samenwerking met PvdA, SP en D666”

Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, denkt dé troef in handen te hebben om Nederland te redden van de ‘rechtse’ VVD en CDA. Daarom is Klaver een campagne begonnen opdat de linkse partijen elkaar niet zullen afvallen gedurende de verkiezingscampagne. “We moeten samen optrekken tegen rechts”, aldus Klaver, die daarnaast ook nog even aangaf dat hij dolgraag een coalitie zou willen sluiten met de PvdA, SP en D66.

Als het aan Klaver ligt, maken we binnenkort plaats voor “het meest progressieve kabinet van deze eeuw”. Dat wil zoveel zeggen als: Meer windmolens, meer immigranten, nog hogere gemeentelijke belastingen, en eigenlijk is de hele lijst van minpunten zo’n beetje oneindig.

Toch denkt Klaver dat hij Nederland kan redden door een alliantie aan te gaan met de PvdA, SP en D66. Waarschijnlijk ziet u nu al voor u wat voor een tranentrekkende en hartverscheurende toekomst ons land dan tegemoet zal gaan.

Klaver deed zijn uitspraken overigens bij het verkiezingscongres van GroenLinks in de Rotterdamse Ahoy. U weet wel: Dat was dezelfde locatie als waar Forum voor Democratie haar partijprogramma presenteerde alvorens de partij uiteen stortte. Overigens heeft het FVD zichzelf inmiddels weer herpakt, maar als de vooruitzichten eensgezind zijn is het nog maar de vraag of Jesse Klaver en zijn GroenLinks deze afgeroepen vloek op zichzelf zullen overleven.

PvdA

Na het onoverkomelijke vertrek van PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de nieuwe lijsttrekker van de sociaaldemocraten, Lilianne Ploumen, het vandaag “ondenkbaar” om zonder GroenLinks of de SP in een kabinet te stappen. Maar sorry mevrouw Ploumen: Uw partij was inzake de toeslagenaffaire net zo fout als de VVD en het CDA. Het is waarschijnlijk moeilijk te bekroppen, maar het was NIET de schuld van ‘rechts’.