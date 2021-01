Zelfaangewezen virologendictator Marion Koopmans: ‘Meer pandemieën de komende tien jaar!’

Wie heeft Marion Koopmans eigenlijk benoemd tot vaderlands viro-dictator voor het leven? En wie heeft haar gezegd dat het haar grote taak in het leven is om mensen zo bang mogelijk te maken én te houden? Want dat is duidelijk wat deze virogek nu doet. Ze waarschuwt vandaag dat we de komende tien jaar meer pandemieën moeten verwachten. Jawel, als het aan mevrouw Koopmans ligt komt het oude normaal nooit terug en gaan we voortaan altijd zo door het leven als nu. Want VIRUSSEN!

Het is helemaal niet de bedoeling dat we ooit nog uit deze coronacrisis komen. De boven-ons-gestelden én virologen vinden deze manier van leven veel te prettig. Zij kunnen immers doen en laten wat ze willen, terwijl wij de hele dag braaf binnen zitten. Er is nog nooit zoveel ‘rust’ geweest in de samenleving. Ja, oké, mensen worden massaal depressief en ziek, maar dat boeit ze niet.

Maar virologen hebben de tijd van hun leven. Als heuse BN’ers zie je ze dagelijks glunderen op tv. Jarenlang interesseerde niemand zich in hun werk, maar opeens staan ze 24/7 in de belangstelling. Iedereen luistert naar ze. Ze hebben macht. Echte macht. Meer macht dan ze ooit hadden durven dromen.

En dus zie je types als Marion Koopmans bijna hopen dat er nog veel meer pandemieën aankomen. En zo niet, nou ja, dan doet ze in ieder geval haar best ons nog lekker bang te maken en te houden. Want ook daar vaart zij wel bij. Luister maar naar dit gesprek tussen Koopmans en Eva Jinek gisteravond:

"Bereid je de komende tien jaar voor op een grote infectiecrisis. Dit was jaar één." Dat zegt @MarionKoopmans. Zij is op dit moment in Wuhan om onderzoek te doen naar het ontstaan van het #coronavirus en naar hoe we pandemieën in de toekomst beter kunnen bestrijden. #jinek pic.twitter.com/G5SpkkIJcK — Jinek (@Jinek_RTL) January 21, 2021

“We weten dat deze virussen waarschijnlijk uit vleermuizen komen, maar hoe is dat gegaan?” zegt ze vanuit Wuhan waar ze onderzoek doet naar de herkomst van het nieuwe Chinese coronavirus. Hartstikke leuk, natuurlijk. Maar, zei ze, dat heeft eigenlijk niet zoveel effect op de bestrijding van dít virus. Daar komt het allemaal te laat voor.

“Maar het is vooral kennis die ook voor de toekomst belangrijk is. Er zitten veel meer virussen in dieren. Die contacten nemen toe door de manier waarop de wereld ontwikkelt. Kunnen we voorspellen wat nou de risico’s zijn, wat maakt dat zo’n virus wat je vindt dat dat zo overdraagbaar wordt? Hoe kun je voorspellen wat de impact op mensen wordt? En kun je misschien al voor de grootste springers die er in de dierenwereld zitten bijvoorbeeld vaccins klaar hebben liggen. Dat is het soort informatie waarnaar we op zoek zijn.”

Vervolgens vroeg Jinek heel blij dat Koopmans toch gelooft dat er meer pandemieën op komst zijn? “Ja,” zei mevrouw de virodictator, “daar is wel consensus over. Dat staat ook al een tijdlang in het tienjarenplan van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus daar stond: bereid je voor in de komende tien jaar, er gaat een grote infectiecrisis komen.’ Nou, dit was jaar één.”

Flikker toch op met je “jaar één.” Er zijn vast virussen bij dieren en ja, die kunnen vast ook overslaan op mensen. Maar dit is gekte: om ons zo bang te maken en ons mentaal voor te bereiden op tien jaar van vreselijke angst, epidemieën, en jawel, vaccins. En het is allemaal niet eens logisch. Tien jaar lang hebben we er last van, maar na elf jaar zijn de virussen op! In het verleden was er vrijwel geen gevaar, maar nu opeens is het mis. Dat vindt toch verder helemaal niemand logisch klinken?

Deze gekte moet nu stoppen. We moeten ophouden te luisteren naar mensen als Koopmans, wiens hele leven in dienst staat van virussen, en die zich daar helemaal blind op staren. We moeten terug naar de tijd van voor 2020: toen we virussen accepteerden, wisten dat er af en toe iets onze kant op zou komen, maar ook wisten dat we daar prima mee om konden gaan. De enige beleidsaanpassing die er moet komen is dat we ‒ niet schrikken nu! ‒ moeten investeren in de zorg zodat áls er weer een griepvirus 2.0 komt als corona, dat we dat dan prima kunnen opvangen.

Yes? Deal? Mooi. Kunnen we nu onze vrijheid weer terugkrijgen.

