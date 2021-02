Avondklok drie weken verlengd, de middenstand vernietigd, maar hé: we mogen straks wel naar de kapper!

Het kabinet heeft gisteren met elkaar overlegd in het Catshuis over voorzetting van de draconische coronamaatregelen. De uitkomst daarvan stond achteraf eigenlijk al vast: het volk zou een paar kruimeltjes toegeworpen krijgen, maar de avondklok en lockdown zouden in grote lijnen ‘gewoon’ verlengd worden. En: dat is precies wat besloten werd.

Volgens de NOS beweert het kabinet dat de avondklok verlengd wordt zodat er andere ‘versoepelingen’ kunnen komen. Dat is natuurlijk je reinste flauwekul, want het nut van de avondklok is nooit aangetoond. Ja, in combinatie met ándere maatregelen heeft het RIVM gezegd dat het misschien iets van 8% besmettingen drukt, maar als op zichzelf staande maatregel is zo’n berekening niet gedaan. Of in ieder geval niet publiek gemaakt.

Volstrekt onacceptabel. De draconische, dictatoriale ophokking van burgers gaat dus gewoon door. Het is om ziek van te worden.

Maar er zijn dus ook enkele “versoepelingen” die het kabinet voor ons in petto heeft. Dat zijn de kruimeltjes waar ik het eerder over had. De belangrijkste twee kruimels zijn dat de scholen in het voortgezet onderwijs deels weer opengaan en dat kappers vanaf 2 maart onder voorwaarden weer ‘mogen’ knippen.



Let wel: dat van de scholen is een héél erg kruimeltje. Leerlingen mogen dan namelijk anderhalve dag in de week naar school. Anderhalve dag! In het middelbare beroepsonderwijs (mbo) mogen ze… een dag in de week naar school. En het hoger onderwijs, het hbo en de universiteiten blijven helemaal dicht.

Oh. En dan nog een kruimeltje: er mag misschien ook meer worden ‘gewinkeld op afspraak’.

Haha! Daar heeft de middenstand echt helemaal niets aan. Geen wonder dat Jan Dijkgraaf verbolgen reageert:

Zo te lezen heeft @MonaKeijzer weer geen reet bereikt voor de middenstand #lekkerij #corona — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) February 22, 2021

De destructie van het mkb gaat door ‒ en het gebeurt allemaal onder leiding van een kabinet waarin de VVD en het CDA de touwtjes in handen hebben. Haal de broekriem dus maar aan: dit kabinet is vastberaden u nog wat extra pijn te laten lijden in deze coronacrisis. Fijn hè?!