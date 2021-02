Beurswinsten in coronatijd? ‘Eens is het uit met de pret, de gigantische schuldenberg gaat z’n tol eisen!’

Ondanks dat de coronacrisis nog in volle hevigheid huishoudt in Europa, boeken de beursen mooie winsten. Econoom Frits Bosch ziet het allemaal niet zo rooskleurig in: “Wat omhoog gaat, kan ook omlaag en dat doet het dan ook.” Hij komt met een forse waarschuwing: we krijgen te maken met een beurskrach, hyperinflatie, of zelfs allebei. Riemen vast!

In een vorig artikel heb ik erop gewezen dat niet alleen ik de financiee- economische situatie zeer wantrouw. Ook het IMF en de ECB doen dat. Zij waarschuwen voor de zeepbelvorming op de effectenbeurzen. Het is inderdaad uiterst merkwaardig dat de beurzen sterk omhoog gaan, terwijl we nog allerlei economische ellende na Covid te verwerken krijgen. Het spoort niet. De zeepbel zou kunnen ontploffen tot een beurskrach.

Ik zie vier mogelijkheden voorwaarts:

1. Er is niets aan de hand. Monetaire autoriteiten hebben de zaak geheel onder controle. Gaat u maar rustig slapen. Ze leefden nog lang en gelukkig. Dit is het scenario van Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank. Ik ben niet geneigd hem ‘zomaar’ te geloven.

2. Er doet zich een beurskrach voor. We zitten inmiddels sinds de kredietcrisis van 2008 dertien jaar zonder zware dip. De dip is kunstmatig onderdrukt door het monetaire beleid van centrale banken, leidend tot de zeepbel. Maar eens is het uit met de pret. De gigantische schuldenberg gaat z’n tol eisen. Wat omhoog gaat, kan ook omlaag en dat doet het dan ook.

3. Er doet zich hyperinflatie voor waardoor spaargeld in een mum van tijd waardeloos wordt. We zien de inflatie thans wat oplopen, maar niet alarmerend. Spaarders worden diverse keren vernacheld: ze betalen vermogensrendementsheffing, ze krijgen een negatieve rente, ze betalen inkomstenbelasting en omzetbelasting, en als ze dood gaan erfenisbelasting. Dank u wel!

4. Er treedt zowel een beurskrach als hyperinflatie op. Dan komt de hemel omlaag en hebben we allemaal een blauwe hoed.

Ik durf er geen percentages qua kans bij te plaatsen. Verontrustend blijft het. Niet onvermeld mag blijven het wankele EU gebeuren met twee dames aan de knoppen van wie ik geen tweede hands auto zou willen kopen. Inmiddels zijn er drie Nederlandse politieke partijen die uit de euro willen plus een partij die daar ook hard over nadenkt (CDA).

Welke van de vier scenario’s wordt het? Niemand weet het. De Duitser zegt dan: “abwarten und Thee trinken.” Gaat u maar rustig slapen.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.