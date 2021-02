Bwhahaha! Nummer 3 van islam-extremistische Arnoud van Doorn-partij blijkt professionele piemeltaartenbakker

De conservatieve moslimpartij Partij van de Eenheid van Arnoud van Doorn is zwaar in verlegenheid gebracht. De nummer 3 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer blijkt al jaren piemeltaarten te bakken en te verkopen in haar bakkerij. Jolisa Brouwer van bakkerij de Ouwe Taart uit Waalre is met haar baksels wellicht iets te progressief voor haar eigen partij!

Jolina Brouwer heeft de salafistische achterban van haar Partij van de Eenheid hoog in de gordijnen weten te jagen met haar gigantische piemels, borsten, billen, en andere pikante taart- en cakevormen. De preutse moslimachterban kan het maar moeilijk verkroppen, wellicht ook omdat ze hiermee indirect de porno-industrie steunt. Daar gaan haar creaties er namelijk in als… eh… zoete koek!

Arnoud van Doorn, die eerst een Haags raadslid was voor de PVV en zich in 2013 bekeerde tot de islam, doet nu een dappere poging om het gezichtsverlies van de partij te beperken. Hij zegt afstand te doen van de praktijken van zijn nummer 3, die zelf geen moslim is.

De vraag is alleen of dit nog wel te redden valt. Brouwer kan niet meer van de lijst worden gehaald en conservatieve moslims gaan zo’n progressieve bakker, die zó hoog op de lijst van ‘hun’ partij staat, toch niet accepteren? En zelfs al zouden ze het wél accepteren, dan krijg je binnen de kortste keren echt gedonder binnen die partij.

Conservatief gedachtegoed, en helemaal de salafistische vorm, valt op geen enkele manier te verenigen met dit soort vrijgevochten praktijken. Die partij valt dan binnen de kortste keren als een kaartenhuis in elkaar! Alleen al vanwege het feit dat ze hun eigen kandidaten niet goed hebben nagetrokken, want Brouwer heeft nooit een geheim gemaakt van haar creaties en zegt: “Richting conservatieve imams die geschrokken zijn, wil ik zeggen; ‘Hallo, dit is Nederland’. Ik doe dit werk al tien jaar.”

Arnoud van Doorn van de polder-ISIS had dus wat beter uit zijn salafistische doppen moeten kijken.