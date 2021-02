Coronafaalbeleid Rutte III brokkelt zienderogen af: ook sportscholen openen uit protest de deuren

Ze hebben het héél lang allemaal gepikt, maar Nederlandse ondernemers lijken nu massaal in opstand te komen tegen het hardvochtige lockdownbeleid van het kabinet. Eerder vandaag werd al bekend gemaakt dat horecaondernemers uit protest aankomende dinsdag de deuren willen openen. Maar nu blijkt dat ook diverse sportscholen deze zaterdag al bezoekers willen ontvangen. Hoe lang is het inconsistente coronabeleid op deze manier nog houdbaar?

Het coronabeleid van Rutte III, inclusief de nieuwe versoepelingen, lijkt volkomen aan gruzelementen te liggen. Veel ondernemers snappen de gemaakte beleidskeuzes van het kabinet niet meer. Contactberoepen mogen eindelijk weer hun werk gaan doen en ook middelbare scholen mogen de deuren gaan openen.

Maar de terrassen en de sportzalen blijven voorlopig nog dicht. Voor veel ondernemers én burgers is dit onbegrijpelijk. Vooral omdat minister Wopke Hoekstra recent nog zei dat ‘sporten zo gezond voor je is’.

Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen. — Wopke Hoekstra, February 18, 2021

Zo goed, dat het kabinet Nederland de mogelijk onthoudt. Absurd: met de lente in aankomst is het wensdenken om iedereen binnen te kunnen houden. Zoals we gisteren al zagen laten mensen zich niet ophokken tijdens mooi weer. Ze zoeken een toevlucht naar buiten, en wat krijg je dan? Complete chaos en overvolle parken.

Dit soort dingen kan je voorkomen door met strakke regels de sportruimtes en terrassen te laten openen. Het lijkt erop dat het kabinet een flinke blunder heeft begaan door dit niet te reguleren. Diverse sectoren realiseren zich dat nu ook. Zij voelen zich gepiepeld door het kabinet, en nemen zich nu de lente zich aandient voor om veel meer druk uitoefenen om het kabinet haar gemaakte keuzes te laten heroverwegen.

Sommige sportondernemers gaan al zelfs zo ver door aan te kondigen dat aankomende zaterdag de deuren weer open gaan. Ze gaan zaterdag massaal buitentrainingen aanbieden op een coronaproof manier. Dit om te laten zien dat het gewoon heel belangrijk is dat zij hun werk weer hervatten. Het kabinet hamert, terecht, al een tijdje op het feit dat mensen moeten blijven bewegen, maar dat wordt vrij moeilijk gemaakt als de sportruimtes dicht zijn. Dan maar zo, hè?

Nu steeds meer sectoren in opstand komen komt er steeds meer druk te liggen op het kabinet. Gaan zij zich realiseren dat ze misschien enkele steken hebben laten vallen en dat ondernemers helemaal klaar zijn met dit contraproductieve strafregime? Bij de gyms zijn de geldreserves op en is de rek is eruit. Tijd voor actie dus. En wie kan ze dat nu nog kwalijk nemen?