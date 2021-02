D66-kenau Sigrid Kaag lovend over Rutte en De Jonge, maar komt zogenaamd met een “redelijk alternatief” voor aanpak coronacrisis

Premier Mark Rutte (VVD) en ‘Zorgminister’ Hugo de Jonge (CDA) doen het eigenlijk best wel goed als het gaat om de afwikkeling van de coronacrisis. Althans, dat zijn de woorden van D66-kenau Sigrid Kaag. Maar zo onderscheidend als dat D66 is komt de partij met “een redelijk alternatief” op de aanpak van de crisis. Gaap.

Met gratis sneltesten en een vaccinatiebewijs op zak wil Sigrid Kaag de samenleving weer van het slot halen. Een totaal onrealistisch D66-plan, zoals we die slijmende kartelpartij al jaren kennen. Want D66 denkt ook opeens in de bres te kunnen springen voor verontrustende burgers en ondernemers die te maken hebben met de nadelige gevolgen van de coronacrisis het overheidsbeleid. Dat had de partij na het vertrek van oprichter Hans van Mierlo natuurlijk ook al eerder kunnen bedenken.

De onheilspellende Kaag deed haar uitspraken op een partijcongres van haar partij D66. De Telegraaf (incluis hele enge foto van Kaag) tekent op dat Kaag daar lovend was over het beleid van premier Rutte en zijn handlanger De Jonge.

“Er is een middenweg tussen botte restrictie en roekeloze ontkenning”, aldus het filosofische dwaalspoor Kaag. De filosofie van Thierry Baudet is nog beter te begrijpen dan deze absurdistische uitspraken van Kaag.