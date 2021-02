D66-leider Sigrid Kaag harkt duizenden euro’s belastinggeld binnen met inspirerende speech voor ministerie

Freelance-journalist Menno Swart is een factuurtje tegengekomen van D66-leider Sigrid Kaag, beweert hij. De minister zou namens coachingbedrijf Speak to Inspire zo’n 4.400 euro hebben gedeclareerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bonnetje bestaat uit een fikse rekening voor ‘presentatie-coaching’ én een geannuleerde sessie, die alsnog 750 euro kost. Dát is pas inspirerend!

Het is toch werkelijk on-ge-lofelijk. En tegelijkertijd ook 100 procent, onversneden, typisch D66-gedrag. Mevrouw Sigrid Kaag loopt een beetje flink bij te verdienen door ambtenaren te inspireren met een leuk kulverhaal, via een bedrijfje dat is opgericht door Huib Hudig, de voormalig speechwriter voor premier Rutte. Dit laat wel zien dat je dus niet eerst de politiek hoeft te verlaten om de baantjescarrousel te betreden. Als de aantijgingen kloppen, staat Kaag er nu al met één been in!

Swart deelt zijn scoop op Twitter: “Bonnetje gevonden van Sigrid Kaag,” schrijft hij: “Voor presentatie-coaching. Bij het bedrijf van Huib Hudig: Speak to Inspire. En met recht een inspirerende factuur: €4.407,28!”

De journalist denkt duidelijk ook het zijne over het feit dat belastingbetaler de schuld mag vereffenen: “Handig, vlak voor de verkiezings-campagne,” merkt hij venijnig op: “Stef Blok [minister van buitenlandse zaken, red.] betaalt de rekening.”

Bonnetje gevonden van @SigridKaag !Voor presentatie-coaching. Bij het bedrijf van @huibhuidig : Speak to Inspire. En met recht een inspirerende factuur: 💶 4.407,28

Handig, vlak voor de verkiezings-campagne.

Stef Blok betaalt de rekening #sigridkaag #d66 #verkiezingen #tk2021 pic.twitter.com/MvYPbQb5m9 — Menno Swart (@MennoSwart) February 5, 2021

Als politicus bijverdienen is al onethisch genoeg. Maar om als minister ook nog eens belastinggeld op te gaan strijken…? Kaag maakt het zo wel héél bont als deze factuur daadwerkelijk is ingediend door de D66-lijsttrekker.

En bedenk wel dat dit alleen nog maar één bonnetje is dat nu is opgedoken. Eenmalig bijna €4.500 belastinggeld cashen is al ernstig, maar als Menno Swart hier een echt document in handen heeft kan je er de donder op zeggen dat ze dit nog veel vaker heeft gedaan.

Dus. Wie stelt de Kamervragen? Kom er maar in!