D66 promoot Kaag-documentaire in campagne flyer – PVV’er Bosma woedend: ‘Het was een reclamefilm tegen de mediawet in!’

PVV-Kamerlid en NPO-sloper Martin Bosma haalt hard uit naar de NPO én D66. D66 verwijst namelijk gretig naar de onlangs uitgekomen documentaire ‘Van Beiroet tot Binnenhof‘ maar dit mag volgens Bosma helemaal niet. Dit gaat namelijk in tegen de mediawet. Maar ja D66 heeft hoge vrienden bij de NPO.

Zie je wel. Het was een D66-reclamefilm!

De ‘documentaire’ over Kaag wordt nu OPENLIJK gebruikt in de D66-campagne. Zie deze folder. Uitgezonden door de NPO (voorzitter: D66’er Shula Rijxman), via de VPRO (directeur: oud-D66-campagneleider Lennart van der Meulen). pic.twitter.com/P7U3kdRVR0 — #NPO66 (@Martinbosma_pvv) February 28, 2021

Al vanaf het eerste moment dat bekend werd dat er een documentaire op de NPO zou verschijnen over D66-leider Sigrid Kaag was de ophef groot. En terecht. Want waarom zou de NPO zo schaamteloos een documentaire over een politiek leider vlak voor de verkiezingen uitzenden? Volgens Bosma omdat D66 nogal wat vriendjes heeft bij de NPO:

De NPO doet hiermee een ‘bijdrage in natura’ aan D66. Dit valt onder de Wet Financiering Politieke Partijen. De reclamefilm is VOLLEDIG in strijd met de Mediawet, artikel 2.1.2.#NPO66 — #NPO66 (@Martinbosma_pvv) February 28, 2021

Opvallend: veel NPO-programma’s verdwijnen rap achter de betaalmuur.

Maar NIET deze D66-agitprop. Wisten de folder-makers van D66 dat? Hoe dan? Van wie? Enig idee, Shula? pic.twitter.com/s7E4fpDUDV — #NPO66 (@Martinbosma_pvv) February 28, 2021

Volgens Bosma overtreedt men hier onder andere de mediawet. Nu weten we al langer dat de NPO extreem bevooroordeeld is, dus dit was niet echt een verrassing. Wat wel schandalig is is dat D66 zonder blikken of blozen hier reclame mee maakt, terwijl ze weten dat er kort geleden nog een storm aan kritiek ontstond toen dit nieuws naar buiten kwam.

Maar D66 lijkt het vrij weinig te kunnen schelen; iedereen moet en zal weten hoe fantastisch de ‘nieuwe premier’ Kaag is. Ze krijgen hier ook nog eens de hulp bij van de hoge bobo’s bij de NPO.