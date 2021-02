Datalekkend GGD steekt met chocoladerepen middelvinger op naar heel Nederland: ‘Deel dit met niemand!’

Net toen je dacht dat het niet nóg kwalijker kon worden bij de GGD besloot iemand daar er tóch nog een schepje bovenop te doen. Want GGD-medewerkers hebben allemaal een speciale chocoladereep gekregen van de baas… met op de verpakking de boodschap de reep voor zichzelf te houden en niet met andere te delen; net zoals met data van burgers.

Het was het zoveelste controverse onder het roemruchte leiderschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge: de coronasystemen van de GGD zijn zo lek als een mandje. Daardoor liggen de privégegevens van miljoenen Nederlanders op straat. Het is natuurlijk een enorme schande dat dit kon gebeuren. En daar komt dan nog eens bij dat, nu bekend is geworden dát dit probleem er is, de regering doodleuk laat weten dat het verwijderen van de gevoelige informatie nog wel een maand kan duren.

Deze totaal wanorde bij de GGD werd voor het eerst aan licht gebracht door RTL Nieuws-verslaggever Daniël Verlaan. Nou, vandaag heeft Daniël wéér een nieuwtje. De GGD heeft medewerkers namelijk een lekkere chocoladereep gegeven… met op de verpakking een heel belangrijke boodschap:

Medewerkers van de GGD krijgen een chocoladereep met daarop de tekst: 'Houd deze Tony voor jezelf en deel deze niet met anderen. Net zoals de persoonlijke gegevens van anderen en jezelf.' Ik weet niet of ik hem na het datalek juist grappig, ongepast of allebei vind. pic.twitter.com/xrklFr7FKC — Daniël Verlaan (@danielverlaan) February 1, 2021

“Houd deze Tony voor jezelf en deel deze niet met anderen. Net zoals de persoonlijke gegevens van anderen en jezelf.” Ja, het staat er echt. De topmensen bij de GGD dachten dat dit een goede manier was om een einde te maken aan het illegaal lekken van vertrouwelijke informatie over ons, burgers.

Verlaan reageert terecht: “Ik weet niet of ik hem na het datalek juist grappig, ongepast of allebei vind.”

Misschien dat deze actie al langer gepland was – het kost normaal gesproken nogal wat tijd om dit voor elkaar te krijgen – maar dan nog had de GGD zo verstandig moeten zijn om het uit te stellen. Want zo lijkt het wel héél erg op een opgestoken middelvinger.

