De grootheidswaanzin van Sigrid Kaag en haar D66: “Inzetten op groen handelsakkoord met de Verenigde Staten”

Die Sigrid Kaag en haar D66 toch. Aan ambities geen gebrek in ieder geval. De partij kwam vandaag niet alleen met een hele fluim aan ridicule klimaateisen, ook denkt #TeamKaag zowaar even een groen handelsakkoord te sluiten met de Amerikaanse president Joe Biden.

Het klinkt natuurlijk prachtig in de oren van de achterban van D666 (die in de peilingen op een onfortuinlijke 13 zetels staan), dat Sigrid Kaag na de verkiezingen per vliegtuig , boot , met een Railrunner Ticket van de spoorwegen wel even af zal reizen naar de Verenigde Staten om daar een nieuw groen handelsakkoord te sluiten.

Iedereen in de Verenigde Staten weet immers wie Sigrid Kaag is en waar haar partij D66 voor staat. En mocht de -soms vergeetachtige- Amerikaanse president Joe Biden even zijn vergeten wie Sigrid Kaag en D66 zijn: Dat is natuurlijk die powerwoman die in Europa een nieuwe (groene) handelsaanpak regelde met het Frankrijk van Emmanuel Macron. En ja, dan ben je natuurlijk een aardige speler binnen de Europese politiek, maar de vraag blijft of die Europese politiek niet veel te lokaal is voor een veel grotere wereldspeler zoals de Verenigde Staten van Amerika.

Zelf omschrijft D66 het nogal triomfantelijk op hun website, in de hoop dat hun achterban erin trapt. Want het valt nauwelijks voor te stellen dat onderstaand betoog ook daadwerkelijk nieuwe kiezers voor D66 zal opleveren. Een citaat:

“Kaag ontwikkelde als minister een nieuwe Europese handelsaanpak met Frankrijk. Nu wil ze dat Europa zo snel mogelijk om tafel gaat met Joe Biden. Kaag: “Als wij met Europa als grootste interne markt ter wereld beginnen aan een onderhandeling, dan is verduurzaming onze eerste onwrikbare eis. Wie toegang wil tot onze economie moet het klimaat voorrang geven.”

Het is allemaal leuk en aardig wat D66 hier stelt, maar het is even onwaarschijnlijk dat iemand de Europese Unie -laat staan een Sigrid Kaag of D66- nu opeens serieus zal nemen wanneer de partij -die zichzelf zo internationaal belangrijk acht- al meteen ‘onwrikbare eisen’ aan de Verenigde Staten gaat stellen. Daar trapt waarschijnlijk zelfs een Joe Biden niet in.