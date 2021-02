Peiling! Alleen maar goed nieuws: FVD stijgt door lockdownverzet, BIJ1 verliest zetel

Voor het eerst in lange tijd kunnen we zowaar iets positiefs schrijven over de jongste peiling van Maurice de Hond. Want, beweert de Hond, als er vandaag verkiezingen gehouden werden zou Forum voor Democratie uitkomen op 5 zetels. Dit terwijl BIJ1 de virtuele zetel die de partij een week geleden had juist verloren heeft.

Dit is nog eens goed nieuws. Forum voor Democratie heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar het verzet van de partij tegen de avondklok en de lockdown in het algemeen begint eindelijk vruchten af te werpen. Want de weg naar boven lijkt in te zijn gezet voor Thierry Baudet en de zijnen:

Ja, natuurlijk het blijft een licht schandaal dat de VVD nog altijd virtueel de grootste is, maar goed, dat zijn we tegenwoordig zo gewend dat we dat maar gewoon moeten negeren.

Maar buiten de virtuele zetelwinst voor FVD is er nog meer goed nieuws. Want volgens deze peiling van De Hond is BIJ1 de virtuele zetel die ze een week geleden zogenaamd nog had kwijt. Ja, dat lees je goed! Als het zo doorgaat komen Sylvana Simons en co. niet in de Tweede Kamer. Zij zullen genoegen moeten blijven nemen met een bijrolletje in de gemeenteraad van de meest losgeslagen stad van Nederland. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Amsterdam. Want hoewel ze niet welkom zijn in de rest van het land zitten ze daar nóg wel.

Goed, dan ga ik nu maar een wijntje drinken. Op naar een mooie verkiezingsuitslag: minstens tien zetels voor FVD én geen enkele zetel voor de racismeroepende Nederlandhaters van BIJ1!