Eurofiel D66 doet weer nieuwe poging EU-lidmaatschap de Grondwet in te drammen: ‘Stabiliteit!’

Als het aan D66 ligt dan wordt het Nederlandse lidmaatschap van de EU in onze grondwet verankerd. Vandaag verdedigen Rob Jetten en Kees Verhoeven het initiatiefwetsvoorstel. De partij wil voorkomen dat in Nederland dezelfde “rommeligheid” ontstaat zoals in het Verenigd Koninkrijk.

Met de Tweede Kamerverkiezingen om de hoek wil D66 zich profileren als de nummer één pro-EU partij. Ze krijgen hier wel stevige concurrentie van de nieuwe pan-Europeanen van Volt, en vandaar dat vertrekkend Kamerlid Kees Verhoeven nog gauw het EU-lidmaatschap van Nederland de Grondwet in wil jassen.

Bij BNR Nieuwradio zei hij het volgende erover:

“Het is meer dan alleen maar symboliek. Het is ook om te zorgen dat een eventuele politieke wens, mocht die er ooit komen, om uit te treden veel beter verankerd en geregeld is dan nu het geval is. We willen geen herhaling van de rommeligheid die we de afgelopen vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben gezien. Met alle schade die dat oplevert voor ondernemers bijvoorbeeld.”

D66 wil dus voorkomen dat, mocht er in Nederland een “langdurige politieke wind” voor een Nexit waaien, we dezelfde ‘chaos’ krijgen als in het Verenigd Koninkrijk. Door middel van verankering van het lidmaatschap wil de partij daar een stokje voor steken. Maar dit is een zeer slinkse redenering van de partij. Want als het eenmaal in de grondwet staat, zal er ook een lang proces nodig zijn om daadwerkelijk uit de EU te kunnen komen. In feite wordt het bijna onmogelijk gemaakt. D66 wil dus helemaal geen ‘orde’ scheppen, ze willen gewoon de anti-EU-sentimenten in Nederland de nek omdraaien.

Een exit kan en moet altijd een optie blijven, want je weet nooit hoe landen die onderdeel zijn van de EU zich gaan ontwikkelen. De EU is zeker niet heilig, maar de drammers van D66 willen de Brusselse organisatie het liefst zo snel mogelijk zalig verklaren. Wellicht moeten we dát maar in de Grondwet gaan zetten.