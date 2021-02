Filmpje! Rutte geeft toe aan Europees vaccinatiepaspoort: ‘Er komt een certificaat, duurt nog enige maanden’

“Er komt een [vaccinatie-]certificaat; de techniek om het mogelijk te maken is er,” aldus onze eigen premier Mark Rutte. “Tussen idee en uitvoering staan nog een paar grote besluiten… Het duurt nog enige maanden… Niet over één nacht ijs.” Maar dat vaccinatiepaspoort komt er dus.

In Europa werd er gisteren overlegd over hoe het hele continent uit de idiote, grotendeels door overheden zelf veroorzaakte coronacrisis kan komen. Dé oplossing die zij daarbij voor ogen hebben is de invoering van een vaccinatiepaspoort. Met zo’n document kunnen mensen dan meer ‘privileges’ (wat we vroeger rechten noemden) krijgen dan mensen die zo’n document niet hebben (en/of geen negatieve testuitslag willen/kunnen overleggen). Met name Zuid-Europa ziet dat helemaal zitten omdat die landen denken dat ze de toerisme zo weer op gang kunnen brengen. En je krijgt zo’n paspoort pas als je je hebt laten vaccineren. Geen prik? Dan geen paspoort, en zullen je reizen beperkt moeten blijven tot je dagelijkse tripje tot de supermarkt.

Tot voor kort werd je in ons land uitgescholden voor “viruswappie!” en “samenzweringsgek” als je opperde dat dit weleens de bedoeling kon zijn. In de Tweede Kamer werden er moties aangenomen waarin werd duidelijk gemaakt dat het nooit zo mag zijn dat mensen te maken krijgen met een indirecte vaccinatieplicht, dus dat je niet mét vaccinatie dingen wel mag doen die je zónder niet mag doen.

Maar raad eens wat Rutte gisteravond zei na afloop van het overleg met zijn mede-leiders in Europa? Juist: dat vaccinatiepaspoort komt er natuurlijk gewoon.

Merkel zei, aldus ‘journalist’ Fons Lambie, dat we wel naar zo’n “vaccinatiecertificaat” toe moeten. Certificaat klinkt blijkbaar minder eng voor mensen dan ‘paspoort’ en dus wordt die term opeens gebruikt, namelijk. “Dat ben ik met haar eens dat je die kant op moet,” antwoordde Rutte daarop. “Maar nogmaals, er is de praktische uitwerking, en ook hoe breed is [het certificaat] van toepassing? Hoe verhoudt het zich tot mensen die niet gevaccineerd zijn? Al dat soort vraagstukken. Dus je kunt wel zeggen, ‘er komt een certificaat, de techniek om dat mogelijk te maken komt er.’ Daar zit het probleem niet zo zeer. Maar vervolgens de toepassing daarvan, daar zit nog een hele waaier aan vraagstukken achter.”

Haha, ja, natuurlijk. Daar zit het probleem niet zo zeer, bij de invoering van zo’n certificaat. Wat nou medisch geheim? Wat nou een gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht of je gevaccineerd bent of niet. Nee, zo’n vaccinatiepaspoort komt er gewoon.

En wat betreft de verhouding tot niet-gevaccineerden: als er geen onderscheid wordt gemaakt, waarom voer je zo’n vaccinatiepaspoort dan in? De zuidelijke landen willen zo’n paspoort juist invoeren zodat mensen uit andere landen naar Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal kunnen straks, in de zomer. Misschien dat Sebastian Kurz zijn zin krijgt en dat je ook met een negatief testresultaat kunt reizen. Rutte zinspeelde daar zelf ook op in dit interview. Maar dat er onderscheid gemaakt wordt is duidelijk. Nogmaals, anders zou je zo’n ‘certificaat’ helemaal niet hoeven in te voeren.

Verder zei Rutte dat hij niet over één nacht ijs wil gaan en dat hij ervoor wil zorgen dat er ‘brede’ steun is voor zo’n certificaat in de politiek én in de samenleving. Daarin gaat hij ongetwijfeld zijn zin krijgen. De politiek moppert nu al wel, maar als ze geconfronteerd worden met een voldongen feit in die zin dat ‘Europa het wil,’ dan halen ze allemaal bakzeil. Die kleinere christelijke partijen incluis. En wat de burgers daarvan vinden, ach, daar heeft deze man zich nooit iets aan gelegen laten liggen. Referendum, anyone?

Bereid je er maar op voor. Zo’n vaccinatiepaspoort komt er gewoon (wat Rutte ook zegt). En ja, daar worden consequenties aan verbonden, zéker als we op een gegeven moment op het punt zijn aanbeland waarop iedereen die dat wíl daadwerkelijk gevaccineerd ís.