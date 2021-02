Frappant! Horecahatend kabinet staat alleen in weerstand tegen terrassen; zelfs virologe wil ze open gooien

Zo langzamerhand wordt het gesloten houden van de terrassen een ronduit onhoudbare zaak. Niet alleen omdat de horeca bijna failliet gaat, maar ook omdat virologen het besmettingsgevaar op bijna nul schatten. Desondanks houdt het kabinet de poot stijf: de terrassen blijven dicht, de burger krijgt een middelvinger en de horeca mag op de fles.

“Het kan gewoon niet,” aldus minister Hugo de Jonge over de oproep van burgemeesters en horeca om de terrassen te openen. Minister Grapperhaus gaat zelfs een stapje verder en dreigt met boetes als de horeca hun terrassen opengooit, zo meldt De Telegraaf. Maar hoogleraar klinische virologie Louis Kroes zegt in NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat het wél kan: “Virusoverdracht in typische buitensituatie is zeer onwaarschijnlijk tot onmogelijk.”

Het kabinet lijkt dus weer eens achter de feiten aan te hobbelen. Premier Rutte en De Jonge zeiden tijdens de laatste persconferentie dat ze iets meer risico gingen nemen, en te willen kijken naar ruimte voor versoepelingen. Het resultaat is een ronduit schizofreen beleid waar de meeste contactberoepen weer zijn toegestaan, maar de horeca nog steeds de deuren gesloten moet houden. Met gigantisch omzetverlies tot gevolg.

'Geef de buitenruimte een aparte status.' Volgens hoogleraar klinische virologie van het @LUMC_Leiden Louis Kroes, vinden er in de 'typische buitenruimte' nauwelijks besmettingen plaats en kunnen de #terrassen veilig open, óók met de Britse variant. pic.twitter.com/pX90K0z3lE — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) February 26, 2021

Daar valt echt geen touw aan vast te knopen, vooral omdat allang duidelijk is dat het virus in de buitenlucht nauwelijks voor besmettingen zorgt; gevallen waar veel mensen dicht op elkaar staan daargelaten. Met een béétje zorgvuldigheid zouden de terrassen dus prima open kunnen. Dit is wat Kroes erover te zeggen heeft:

“We hebben het proces van virusoverdracht goed bestudeerd en daaruit kunnen we eigenlijk wel concluderen dat in een typische buitensituatie dit zeer onwaarschijnlijk tot onmogelijk wordt geacht.”

Als de terrassen zo zouden worden opgebouwd dat er flink wat afstand tussen personen kan worden gehouden en de wind er goed door kan waaien, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dat zegt dus niet één of andere feitvrije roeper, maar een viroloog.

Grapperhaus en De Jonge zouden dus best eens wat minder spastisch kunnen doen, en de feiten kritisch tegen het licht kunnen houden om de horeca eindelijk eens wat broodnodige ademruimte te kunnen geven. Dat werkt toch echt een stuk beter dan straks om de haverklap te worden geconfronteerd met overvolle stadsparken, die vervolgens weer moeten worden afgesloten, lijkt me. Dus ministers: ophouden met dat hardvochtige gedreig met boetes, en open die terrassen. Nederland snakt naar vrijheid!