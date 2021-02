Generaal Kuzu (DENK) leidt het verzet tegen illegale avondklokboetes: ‘Scheld ze allemaal kwijt!’

Nu de avondklok een illegale maatregel is gebleken en burgers hiervoor zijn beboet, is het niet meer dan logisch dat zij hun geld terugeisen. Wat Denk betreft moet de minister van Justitie de boetes kwijtschelden en dat voorstel vindt direct draagvlak onder beboete burgers. Dat meldt De Telegraaf.

Je kunt van alles vinden van de politieke partij Denk, maar hier hebben ze wel een punt. De rechter zette vanochtend een streep door de illegale avondklok, en dus is er direct een lobby op gang gekomen om al die avondklokboetes terug te vorderen. DENK-voorman Tunahan Kuzu wil dat het zover niet komt en eist dat ze al worden kwijtgescholden:

Nu de rechter heeft uitgesproken dat de #avondklok per direct moet worden opgeheven, moeten wat @DenkNL betreft alle boetes worden kwijtgescholden. — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) February 16, 2021

Nog geen uur na de uitspraak van de rechter heeft advocaat Michael Ruperti reeds diverse cliënten onder zijn vleugel, die hij representeert vanwege hen opgelegde avondklokboetes. Zij willen hun geld terug of dat de boetes worden kwijtgescholden: “Met het vonnis van de rechtbank, waarin wordt gesteld dat de avondklok per direct moet komen te vervallen, zijn de opgelegde boetes onrechtmatig”, stelt de raadsman.

In het geval van Ruperti’s cliënten gaat het niet om mensen die de avondklok per ongeluk hebben overtreden. Het zijn vooral mensen die de maatregel opzettelijk hebben genegeerd, om proefzaken uit te lokken. “Met dit vonnis zijn die zaken overbodig geworden”, aldus Ruperti.

En zo zijn we in een vreemde situatie beland waar de complotgekkieclub Viruswaarheid ons een stukje vrijheid heeft teruggegeven. En een dictatuursondersteunende club als Denk zich wederom hard maakt voor een beetje gerechtigheid. Het kan raar lopen, maar het is voor deze ene keer een welkome aanwinst!